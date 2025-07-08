ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 8 Temmuz 2025

6 Nisan 1920

1- Türksat 6A "Uzay Vatan"da 1. yılını doldurdu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu:

"Türksat 6A uydumuz, sadece bir teknoloji projesi değil Türkiye'nin mühendislik, bilim ve teknoloji üretme ülküsünün simgesi oldu"

"Türksat 6A gibi büyük çaplı uzay projeleri sayesinde, uzay sektöründe çalışan sayısının artması, ülkemizin gelecekteki uzay projelerinde görev alacak personelin deneyim kazanması, geliştirme altyapısının ve bilgi birikiminin genişlemesi sağlandı"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

2- AK Parti'nin 32. İstişare Kampı "Milletin Gücüyle Sınırları Aşan Liderlik" temasıyla toplanıyor

Genel Sekreter Eyyüp Kadir İnan:

"Milletimizin sorunlarıyla ilgili, gençlerimizin, kadınlarımızın, esnafımızın, her seçim bölgesindeki konuları en iyi şekilde irdelemek amacıyla çokça panel, soru ve cevabın yer alacağı, Kabine üyelerimiz ve tüm katılımcıların oldukça verimli istişareleri için 'güvenlik', 'toplum', 'ekonomi' ve 'kalkınma' başlığı altındaki konuları ele alacağız"

"Dünyanın içinde bulunduğu kangrenleşmiş tüm sorunlara çözüm odağı olarak ülkemiz, devletimiz ve Cumhurbaşkanımızın meşveretine başvurduğu bir dönem yaşıyoruz"

(Betül Bilsel/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Bu yıl çıkan orman yangınlarıyla mücadeleye yaklaşık 39 bin kişilik gönüllü ordusu destek oldu

Türkiye orman yangınları açısından hassas bir dönemden geçerken, bu mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri yanında gönüllüler de aktif görev üstleniyor

Türkiye'de her yangın sezonu öncesinde teorik ve uygulamalı eğitimlere tabi tutulan orman gönüllülerinin sayısı 131 bini buldu

(Mehmet Can Toptaş/Ankara)

4- IDEF 2025'E DOĞRU - Denizdeki yeni avcı TALAY İHA, üretime hazır yeni modeliyle görücüye çıkıyor

"Dünyanın ilk alçak irtifa çok amaçlı insansız hava aracı" iddiasıyla tanıtılan TALAY, bu kez üretime hazır yeni modeliyle IDEF 2025'te boy gösterecek

Deniz ve kıyı görevleri için optimize edilen yenilikçi İHA, deniz yüzeyinden sadece birkaç metre yükseklikte, radarların tespit edemeyeceği bir şekilde süzülerek hareket ediyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Anadolu Ajansının, "Eğlenceden Bağımlılığa Oyunlar" başlıklı beş bölümlük dosya haberin yayımlanacak bölümleri:

Hayattaki gerçeklerin ve vaktin feda edildiği bağımlılık

Kar etmek için oyunlar "bağımlılığa" eğilimli geliştiriliyor

(Tuğba Altun/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Şirketler stratejilerini sürdürülebilirlik odağında yeniliyor

2025 Kurumsal Sürdürülebilirlik Olgunluk Anketi sonuçlarına göre, İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneğine üye şirketlerin yüzde 84'ü iş stratejilerini sürdürülebilirlik odağında güncelledi

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ediz Günsel: "Türkiye'nin 2053 karbon nötr hedefleri, şirketlere iklim krizi kaynaklı riskleri azaltan ve yeni fırsatlar sunan stratejik bir yol haritası sağlıyor. Şirketler yeşil dönüşüme ne kadar hızlı ve kararlılıkla entegre olursa, başarı o kadar artacak"

(Aylin Rana Aydin Kuş/İstanbul)

7- Dünya genelinde teknoloji şirketleri yılın ilk yarısında 72 bin kişiyi işten çıkardı

Microsoft küresel iş gücünün yüzde 4'üne denk gelen 9 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Siber güvenlik şirketi CrowdStrike yapay zekada yaşanan gelişmelere ayak uydurmak amacıyla toplam çalışan gücünün yüzde 5'inin işine son verecek

(Abdulkadir Günyol/İstanbul)

8- Uzuncaburç Antik Kenti'nde 1600 yıllık terazi ve harf şeklinde ağırlıklar bulundu

Mersin'in Silifke ilçesindeki antik kentte yürütülen arkeolojik kazılarda ulaşılan terazi ve harf şeklindeki demir ağırlıkların, Geç Antik Dönem'deki ticarete ışık tutması hedefleniyor

Kazı başkanı Ümit Aydınoğlu: "Bu tür demir askılı baskül teraziler, Geç Antik Dönem'de oldukça yaygın. Daha da ilginci terazi takımıyla birlikte 5 ağırlık çıktı. Ağırlıklar Antik Yunan alfabesinin harfleri şeklinde yapılmış"

(Mustafa Ünal Uysal/Mersin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Göller Bölgesi'ndeki kayaçlar, Mars çalışmalarına referans olacak

?İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurgül Çelik Balcı:

"Göller Bölgesi'nde de yaygın olarak bulunan magnezyum karbonatlar çok farklı şekillerde oluşmuş olabilir. Bu farklı şekilde oluşumların her biri kayaçların üzerinde farklı izler bırakır. Biz bu izlere bakarak Mars'ta magnezyum karbonatların kökeni hakkında yeni veriler üreteceğiz"

(Hale Pak/Burdur) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Ambulans uçakla sevk edildiği Sivas'ta prematüre üçüz bebek dünyaya getirdi

Iğdır'dan ambulans uçakla Sivas Numune Hastanesine sevk edilen hamile kadın, dünyaya getirdiği 3 bebeğinden birine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun ismini verdi

Anne Bilgihan Balta: "Sağlık durumları takip ediliyor, inşallah iyi olurlar. Devletimize çok teşekkür ediyorum, Allah zeval vermesin"

(Serhat Zafer/Sivas) (Fotoğraflı-Görüntülü)

11- Engelleri aşan kedi "Zeytin" mücadeleyi bırakmıyor

Bursa'da 4 yıl önce otomobilin çarpması sonucu sağ gözünü kaybeden ve omurgasında kırıklar oluşan kedi, fizik tedavi ve egzersizlerle yeniden adım atmaya başladı

Veteriner Teknikeri ve Fizyoterapist Yağmur Denli: "Zeytin yürümek istiyor, birazcık korkuyor, ufak ufak adımlar atıyor ama başaracağına inanıyorum"

(Eylül Aşkın Akçay/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Tek bacağıyla zirveleri zorlayan sporcu, para tırmanışta ilk şampiyon olmayı hedefliyor

Van'da geçirdiği trafik kazası sonucu sol bacağını kaybeden, antrenörünün yönlendirmesiyle tırmanış sporuna başlayan 21 yaşındaki Azat Ertan, 10-13 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez Muş'ta düzenlenecek Para Tırmanış Türkiye Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak için çalışıyor

Azmiyle çevresindekilere örnek olan Azat Ertan: "Geçirdiğim kazadan sonra şu an hayal bile edemeyeceğim bir sporu yapıyorum. 18 metre yüksekliğindeki doğal kayada düzenli olarak zirve denemeleri yapıyorum. Bu sporu yaparak bedenime karşı olan sınavımı verdiğimi düşünüyorum"

(Ali Çelik/Van) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Sporla hayata tutunan engelli yüzücüler başarılara kulaç atıyor

Ordu'da yüzme sporuyla hem sosyalleşen hem de çok sayıda madalya kazanan Beyza Nur Sezgin, Sümeyye Nur Cinek, Selin Ortatepe ile Zeynep Yılmaz, yeni hedeflerine ulaşabilmek için özveriyle çalışıyor

Bedensel engelli milli yüzücü Beyza Nur Sezgin: "Yüzme sayesinde eve kapanmaktan kurtuldum. Artık daha renkli ve dolu dolu geçen bir hayatım var"

(Hayati Akçay/Ordu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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