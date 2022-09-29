ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 29 Eylül 2022

6 Nisan 1920

1- MEB, okullardaki iklim değişikliği çalışmalarında yeni dönemin yol haritasını belirledi

Öğretim programları çevre ve iklim değişikliği konularına uyumlu şekilde güncellenecek, okullarda iklim atölyeleri ve yakın çevrede Milli Eğitim Tabiat Parkı kurulacak,

"sınıflarda hava kalitesi ölçüm cihazları", "gri su depolama" gibi yenilikçi uygulamalar hayata geçirilecek

Milli Eğitim Bakanı Özer:

"Çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmak, bu kültürle çocuklarımızı yetiştirmek ana hedeflerimizden"

(Selma Kasap/Ankara)

2- Tüketiciler için yeni dönem 1 Ekim'den itibaren başlayacak

Yeni kanun gereği, tüketici ve konut kredileri verilirken krediyle ilgili olmayan sigortalar, yan finansal ürün ve hizmetler yasak olacak

Tüketicilerin e-ticaret alışverişlerinde taraf olduğu mesafeli sözleşmelere ilişkin aracı hizmet sağlayıcılar, tüketicilerin bildirim ve taleplerini ileterek takip edebilecekleri kesintisiz bir sistem kuracak

Özel servis istasyonlarına "yetkili servis istasyonu" algısı oluşturacak şekilde hizmet vermelerinin önlenmesi için fiş, tabela ve broşür gibi her türlü tanıtım ve faaliyetlerinde "özel servis" ibaresi kullanma zorunluluğu getirildi

(Deniz Çiçek/Ankara)

3- Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Türkiye'nin 5G yolculuğunu değerlendirdi:

" Türkiye'de 5G'ye sağlıklı geçişin hem yerlilik seviyesi hem 5G ileri teknoloji standartlarının oturmasıyla olabileceğini düşünüyoruz. Son zamanlarda gündeme gelen 5G ihtiyacı, 5G teknolojisinden ziyade frekans ihtiyacına dayanıyor. Biz 4.5G ihalesinde ihtiyacımız olan kapasiteyi doğru tespit ettik. O zaman yapılan tespitlerden kaynaklanan eksikliğin bugün neden olduğu spektrum yani kaynak ihtiyacını gidermek adına, '5G ile bu açığı kapatalım.' söylemleri oluyor."

"4G ihalesi iptal edildiğinde de 'Ya biz geç kaldık, yandık, bittik, herkes 4G'ye geçti biz geçemedik.' söylemleri varken 4.5G'ye öyle bir zamanda girdik ki, herkesten iyi bir şebeke oldu çünkü standartlar oturmuştu. Dolayısıyla bizim gördüğümüz yolculuktaki periyotlarımızda bir sıkıntı yok"

(Eda Topcu/İstanbul)

4- Avrupa'daki enerji krizi gübre üretimini vurdu

Avrupa'da gaz fiyatlarının son iki yılda 20 kattan fazla artması yoğun enerji tüketen gübre sektörünü de etkiledi

Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Belçika gibi ülkelerde gübre üretim kapasitesi daraldı

(Ata Ufuk Şeker/Brüksel) (Grafikli)

5- Huawei, Türkiye'de üretim yapmayı değerlendiriyor

Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Allen Yao:

"Huawei'nin Türkiye'de üretim yapmasını Türkiye'ye geldiğim ilk günden itibaren planlamaya başladık. Aday lokasyon olarak bazı yerleri ziyaret ettim. Bu konuda analizler de yapıyoruz. Zamanı geldiğinde ve yol haritamız da hazır olunca gelecekte burada üretim merkezi kuracağımızı düşünüyorum"

"Son 12 yılda Türkiye AR-GE merkezine 200 milyon dolardan fazla yatırım yaptık ve yatırıma devam edeceğiz. Her yıl Türkiye'ye çok yatırım yaptık çünkü Türkiye'nin bizim için çok önemli bir ülke olduğuna inanıyoruz"

(Abdulselam Durdak/İstanbul)

6- Batı'da aşırı sağın yükselişi Müslümanlarda "Yeni Endülüs mü yaşanacak?" endişesi oluşturuyor

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özcan Hıdır:

"Kur'an-ı Kerim'i yakma provokasyonları ile tepkiler test ediliyor. Avrupa'da aşırı sağ araç olarak kullanılıyor. Avusturya, İsviçre, Fransa ve diğer pek çok ülkede benzeri tahrikleri görebiliyoruz"

"Fransa'da 2018'den bu yana sistematik İslam karşıtı atmosfer oluşturuldu. Müslümanların kurumları basılıyor, camiler kapatılıyor ve Müslümanlar sınır dışı ediliyor. Din özgürlüğünün temsilcisi olduğunu iddia edenler konu Müslümanlar olunca ayrımcılığın temsilcisi oluyor"

(Halil İbrahim Medet/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Antik Roma Hipodromu Projesi uzmanları ayağa kaldırdı

Yüksek mimar İhsan Sarı: "Bazı haber sitelerinde böyle muazzam bir hipodrom varmış, yerin altındaymış gibi insanlara bir hayal kurduruluyor. Böyle bir şey yok. Gizemli bir hale sokarak, 'Restorasyon yapıyoruz.' diyerek burada yapacakları bir çalışma, İstanbul'un büyük kültürel kimliğinde vahim problemler ortaya çıkaracaktır"

Mimar Serkan Akın: "Yüzlerce yıldır kapatılmış ve üzerine yeni bir medeniyetin, yeni bir yapı silsilesinin inşa edildiği bir durumda, salt bir tarafa aidiyetle bir eserin açığa çıkarılma meselesi, politik ve siyasi bir tartışmayı açmak üzere alınan bir karardır. Dolayısıyla bu işin teklif edilmesi, politik bir tartışma çıkarmaktır, kültürel savaş alanıdır. Uluslararası restorasyon kuramlarına, Venedik Şartı'na aykırıdır"

(Çiğdem Alyanak/İstanbul)

8- Mehmet Akif öğretmen, ampute koluna sabitlediği bagetle bateri çalıyor

15 yaşındayken kıyma makinesine kaptırdığı sol kolunu dirsek altından kaybeden özel eğitim öğretmeni Mehmet Akif Akıncı, azmi ve bateri çalma yeteneğiyle alkış topluyor

Akıncı: "Olumsuzluklar yaşadım ancak asla pes etmedim. Bateristlik hikayesini asla sekteye uğratmadım. İlk defa kendim için bir şey yaptığımı hissettim. Psikolojik olarak bana çok iyi geldi"

(Deniz Açık/Eskişehir) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Gıda atıkları siyah asker sineğiyle protein deposu yeme dönüşüyor

Prof. Dr. Volkan Dündar: "Dünyada organik çöpü bu kadar hızla proteine ve yağa çevirebilen başka bir şey yok. Hiçbir şekilde çevre kirliliği yaratmadığı gibi çevre kirliliğine neden olabilecek kaynakların önemli bir kısmını da proteine çevirmiş oluyor"

Çiftçi Necla Akyazı: "Hazır yem hem sağlıksız hem de çok pahalı. Buna dünya kadar para ödemek yerine sadece çöpünü ayırıp bir kutuda asker sinek besleyip proteinini bedavaya getirebilirsin"

(Biriz Özbakır/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Ampute Futbol Dünya Kupası yarın İstanbul'da başlayacak

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek organizasyonda 24 ülke dünya şampiyonu olmak için ter dökecek

Organizasyonun açılış maçı Ülker Stadı'nda, finali ise Nef Stadı'nda oynanacak

(Muhammed Boztepe/Ankara) (Grafikli)

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