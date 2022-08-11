ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 11 Ağustos 2022

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: "Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun""Okulların açılacağı, kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirilecek sonbahar-kış aylarında Kovid-19'un yayılımı da artış gösterebilir""(Kovid-19 geçirenler) Virüsün saçılımının 14 gün süreyle devam etme riski var.

6 Nisan 1920

1- Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: "Hatırlatma dozunu sonbahardan önce olun"

"Okulların açılacağı, kapalı mekanlarda daha çok vakit geçirilecek sonbahar-kış aylarında Kovid-19'un yayılımı da artış gösterebilir"

"(Kovid-19 geçirenler) Virüsün saçılımının 14 gün süreyle devam etme riski var. Bu nedenle kişiler işe, sosyal yaşama dönse bile bir süre daha maske takmaya özen göstermeli"

(Burcu Çalık/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda geçen yıl 209 bin parti ürün denetlendi

Ürünlerden 11 bin 813'ü uygunsuz, 642'si güvensiz bulundu

Uygunsuz ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünler için 217 milyon 367 bin 979 lira para cezası kesildi

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

3- Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı vuran selin üzerinden bir yıl geçti

Karadeniz Bölgesi'ndeki üç il 11 Ağustos 2021'de şiddetli yağışlar sonrası sel felaketini yaşadı

Köprülerin ve binaların yıkıldığı, yolların çöktüğü, heyelanların meydana geldiği, araçların sürüklendiği, insanların çatılardan helikopterlerle kurtarıldığı sel nedeniyle 97 kişi hayatını kaybetti

(Gökhan Gücüklüoğlu-Bilal Kahyaoğlu-Selim Bostancı/Kastamonu-Sinop-Bartın) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

4- Türkiye Ürün İhtisas Borsasında işlem hacmi 3 yılda 56 milyar lirayı geçti

İşlem miktarının 3 yılda 20,7 milyar kilograma ulaştığı borsada yatırımcı sayısı 137 bini aştı

TÜRİB Genel Müdürü Ali Kırali:

"Lisanslı depo saklama kapasitesi, borsamız faaliyete geçtiğinden bu yana iki katın üzerinde artarak 8,5 milyon tona ulaşmıştır"

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

5- İstanbul'un Karadeniz'e açılan sahillerindeki tehlike: "Rip akıntısı"

Kentte yaz aylarında sıkça deniz girilen Kilyos ve Şile plajları başta olmak üzere tüm Karadeniz kıyılarında görülen akıntının, boğulma vakalarının yaklaşık yüzde 70'ine sebep olduğu belirtiliyor

İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Beji:

"Kapıldık, gidiyoruz, geri dönmeye çabalayalım' dediğimiz anda bu imkansız. Bu direnmeyi yaptığımız zaman yoruluyoruz. Yorulursak da sonuçta su üzerinde duramaz hale geliyoruz ve boğulma meydana geliyor. Burada yapılacak ilk iş direnme değil, akıntıyla beraber gitmek ve su üzerinde durmaya çalışmak"

(Zeynep Rakipoğlu/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü-Grafikli)

6- Hazır giyim ve konfeksiyondan 7 ayda 12,4 milyar dolarlık rekor ihracat

Bu yılın ocak-temmuz döneminde toplam ihracatının 8,5 milyar dolarlık kısmını İstanbul'dan gerçekleştiren sektör, aynı dönemde Almanya'ya 2,2 milyar dolar, İspanya'ya 1,5 milyar dolar ve Birleşik Krallık'a 1,2 milyar dolar ihracat yaptı

(Elif Ferhan Yeşilyurt/İstanbul)

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