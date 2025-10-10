ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 10 Ekim 2025

6 Nisan 1920

1- Türk devletleri ortak küp uydusunu 2026'da fırlatacak

Türk Devletleri Teşkilatına üye devletlerin ortak uzmanlığı ve teknolojik gücü sayesinde elde edilen ve önemli bir başarı olarak görülen "12U TDT-SAT Küp Uydusu"nun 2026'da fırlatılması için üretim sürecinin hızlandırılması ve Türk Dünyası Uzay Günleri düzenlenmesi planlandı

Yapay zeka, yeşil ve dijital teknolojiler ile akıllı üretim sistemleri de üye devletlerin endüstriyel stratejilerine entegre edilecek

(Zeynep Duyar/Ankara)

2- Sumud Filosu'ndaki İngiliz aktivist Hussain, İsraillilerin İngiliz diplomatlara kötü davrandığını söyledi:

"Siyonistlerin İngiliz Konsolosuna muamelesi küçük düşürücüydü. Biz, alıkonduğumuz için bize kötü davranıldığını düşünüyorduk. Konsolosluk çalışanlarına da kötü davrandılar"

"Bizi zorla beton zemine oturttular. Bir zaman sonra ayağa kalkanlar oldu. Kaptanımız 70 yaşından büyüktü, onu yere fırlattılar. Çok fazla kötü muamele vardı"

(Behlül Çetinkaya/Londra) (Görüntülü)

3- Sumud Filosu'na katılan eski ABD'li asker Tottenham: "Filistin'i özgürleştirdiğimizde dünyayı da özgürleştirmiş olacağız"

"İşin yürek burkan kısmı, Filistinli esirlerin, tutukluların veya mahkumların neler yaşadığını hayal etmekti ve yaşadıkları tam da böyle bir terördü. Biz de bunun sadece birazını yaşadık ve bu bile korkunçtu"

(Mücahit Oktay/New York) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Türkiye'deki her 18 kadından biri, yaşamı boyunca meme kanserine yakalanma riski taşıyor

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yılda yaklaşık 27 bin kadına meme kanseri tanısı konuyor, ayrıca her 18 kadından biri de yaşamı boyunca hastalığa yakalanma riski taşıyor

Ulusal Kanser Kontrol Programı kapsamında, sağlık kuruluşlarında ücretsiz kanser taramaları yapılırken, erken tanı konulan hastalarda sağ kalma oranı ise yüzde 90'a kadar çıkabiliyor

(Duygu Yener/Ankara)

5- TÜRKPATENT'ten "patent dolandırıcılığı" uyarısı:

"Kendilerini vekil olarak tanıtan kişilerin gerçekten marka veya patent vekili olup olmadıkları, kurumun resmi internet sitesinden teyit edilebilir"

"Şüpheli durumlarda dolandırıcılık girişimlerinde bulunan kişilerle hiçbir şekilde iletişime geçilmemeli, iş ilişkisi kurulmamalı ve herhangi bir hesaba ödeme yapılmamalı"

(Ayşe Böcüoğlu Bodur/Ankara)

6- İLETİŞİMDE 5G DEVRİ - 5G, ihracattan iş güvenliğine kadar sanayide yeni bir "çağ" açacak

MEXT Teknoloji Merkezi Grup Direktörü Semih Özkan:

"5G'nin hayatımıza girmesiyle Türkiye'de de 5G teknoloji ekosistemi harekete geçiyor olacak ve bu sayede teknoloji içerikli katma değeri yüksek ihracat alanında pozitif etki yapacağını düşünüyorum"

"(5G'nin) Güvenilir altyapısı ve kesintisiz iletişim sunması sayesinde ve bunu güvenilir ve geniş bant sistemi özellikleriyle desteklediğimizde sanayiye pek çok katkı sağlıyor olacak. Çünkü geniş bant demek aslında daha fazla verinin toplanabileceği, aynı anda daha fazla cihazın aynı ağa bağlantılı olabileceği anlamına geliyor"

(Emirhan Yılmaz/İstanbul) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Almanya'da çok sayıda entelektüel ve uzman, hükümetin İsrail'e koşulsuz desteğini sorguluyor

Orta Doğu uzmanı Daniel Gerlach: "Almanya, Yahudi halkının güvenliği konusunda tarihsel bir sorumluluğu olduğunu iddia ederken, Orta Doğu'da kaos ve yıkımın hüküm sürmesine seyirci kalamaz çünkü mevcut durum sadece İsrail'de değil, giderek Avrupa ve diğer yerlerde de Yahudi halkının güvenliğini etkiliyor"

Dış politika uzmanı Marcus Schneider: "Açıkça gördüğümüz şey, Filistin'e destek veren kesimlerin adeta suçluymuş gibi gösterilmeye çalışılmasıdır"

(Cüneyt Karadağ/Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Almanya'da yaklaşık 50 bin evsiz sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor

Evsizlere Yardım Derneği Başkanı Sabine Bösing:

"Toplumda zengin ve fakir arasındaki uçurumun açıldığını ve bunun sonucunda da doğal olarak geçimini sağlayacak yeterli gelire sahip olmayan insanların sayısının giderek arttığını görüyoruz. Yaşam maliyetleri ve kiralar artıyor"

(Erbil Başay/Berlin) (Görüntülü)

9- Afrika'da yeniden doğuşun hikayesi: Somali

İç savaş, kıtlık ve ekonomik krizlerle anılan Somali, stratejik konumu, zengin yeraltı kaynakları ve büyüyen ekonomisiyle geleceğe umutla bakıyor

(Gökhan Kavak/Mogadişu) (Fotoğraflı-Görüntülü)

10- Emtia piyasasını yılın 9 ayında değerli metaller sırtladı

Yılın 9 ayında ons bazında fiyatlar altında yüzde 47, gümüşte yüzde 61,4, platinde yüzde 74, paladyumda yüzde 38 arttı

Avustralya merkezli KCM Trade Global Baş Piyasa Analisti Tim Waterer: "Düşük faiz oranları ve jeopolitik riskler altının 2025'te rekor kırmasına yardımcı oldu. Altının tarihi zirvelere ulaşması diğer değerli metallerin de yükselmesine neden oldu"

(Burhan Sansarlıoğlu/İstanbul)

11- Sosyal medyadaki "muhteşem hayatlar" gençlerde yetersizlik hissini tetikliyor

Balıklı Rum Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Yeraz Sivaslıoğlu: "Sosyal medyada gösterilen muhteşem hayatları izledikçe bireylerde özgüven eksikliği oluştuğunu gözlemlemekteyiz. Özellikle bu durum, genç bireylerde başarısızlık duygusu, yetersizlik hissi ve özsaygılarının zedelenmesine sebebiyet vermekte"

YEDAM Uzmanı Psikolog Elif Solmaz: "Fenomen olarak adlandırılan kullanıcıların lüks yaşam biçimlerini sergilemeleri, çoğunlukla maddi kazanç ve gösteriş üzerine kurulu bir hayatı gerçekmiş gibi yansıtmaları, izleyicilerde yetersizlik, değersizlik, başarısızlık ve hırs gibi yoğun duygusal yükler oluşturarak psikolojik dengesizliklere yol açmaktadır"

(İrem Demir/İstanbul)

12- A Milli Futbol Takımı 644. maçına çıkacak

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında yarın Bulgaristan ile karşılaşacak Türkiye, 102 yıllık tarihinde 356'sı resmi, 287'si özel 643 karşılaşma oynayıp 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik, 241 yenilgi yaşadı

Ay-yıldızlılar, İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde 26'ncı maçını oynayacak

(Hilmi Sever/Sofya) (Grafikli)

13- Türkiye ile Bulgaristan'ın "100 yıllık" futbol geçmişi

Türkiye ile Bulgaristan A milli futbol takımları, yarın oynayacakları Dünya Kupası eleme grubu maçında 100 yılda 24. kez karşılaşacak

Milli takım, 23 maçta 7 galibiyet alırken Bulgaristan, 10 karşılaşma kazandı

Ay-yıldızlı ekip, 102 yıllık tarihinde Romanya'nın ardından en çok maçı Bulgaristan ile yaptı

(Hilmi Sever/Sofya)

14- Vodafone Sultanlar Ligi'nde 42. sezon yarın başlayacak

Ligde geçen yıl şampiyonluğu VakıfBank elde etti

Deplasmanlı ligde en fazla şampiyonluğu 16 kezle Eczacıbaşı kazandı

VakıfBank, ligde son 13 sezonda 8 kez şampiyonluğa ulaştı

(Ceren Aydınonat/İstanbul)

