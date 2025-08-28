Özel Gereksinimli Çocuklar, Galatasaray Temalı Sergi İçin Hazırlanıyor

Adana'da özel gereksinimli çocuklar, "Galatasaray" temalı sergi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Gönüllü Anneler Topluluğu, Galatasaray fanatiği özel gereksinimli 25 çocuğun hayalini gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda çocuklar, resim öğretmeni Melek Yıldırım'ın rehberliğinde Çukurova Belediyesine ait çok amaçlı salonda gerçekleştirilen etkinlikle, tuttukları takımlarına sevgilerini anlatan resimler çizdi.

Çocuklar, yaptıkları resimleri ekim ayında Adana Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği sponsorluğunda düzenlenecek sergide Galatasaraylı futbolculara sunmayı hayal ediyor.

Adana Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği Başkanı Ahmet Şen, gazetecilere, özel gereksinimli çocuklarla güzel bir etkinlikte bir arada olduklarını belirtti.

Gönüllü Anneler Topluluğu Başkanı Gülşen Akgöz de engellerin sanatla aşılabileceğine inandığını ifade etti.

Down sendromlu Selin Naz Özcan ise çizdiği resmin sergilenecek olmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, Galatasaraylı futbolcularla tanışmak istediğini kaydetti.