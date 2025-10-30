Özbekistan ve Slovakya Stratejik İlişkilerini Güçlendiriyor

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, iki ülke arasında stratejik ilişkilerin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 43. Genel Konferansı'na katılmak için Semerkant'a gelen Slovakya Cumhurbaşkanı Pellegrini ile bir araya gelerek, taraflar arasındaki işbirliğinin durumu ve perspektiflerine ilişkin görüşmelerde bulundu.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm düzeylerde olumlu yönde gelişmesinden ve öncelikli alanlardaki işbirliğinin güçlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Cumhurbaşkanları, Özbekistan ile Slovakya arasındaki stratejik ortaklığın ve çok yönlü işbirliğinin daha da genişletilmesine ilişkin konuları ele aldı. Görüşmede, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, karşılıklı ticaret ve yatırım hacminin artırılması ile farklı sektörlerde ortak endüstriyel projelerin genişletilmesi konularında fikir alışverişinde bulunuldu.

Taraflar, Özbekistan'dan tekstil, deri, meyve-sebze ve diğer tüketim ürünlerinin; Slovakya'dan ise kauçuk, otomotiv parçaları, ilaç ve diğer endüstriyel ürünlerin tedarikinin artırılması konusunda mutabakata vardı. Bu doğrultuda, iki ülkede karşılıklı olarak ticaret evlerinin açılması ve ulusal fuarların düzenlenmesi üzerinde de anlaşmaya varıldı.

Cumhurbaşkanları ayrıca, turizm, eğitim ve insani alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla karşılıklı turizm günleri ve turizm fuarlarının düzenlenmesi ile gelecek yıl Bratislava'da ilk Özbek-Slovak Rektörler Forumu'nun gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldı.