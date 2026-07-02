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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile görüştü

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Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ilişkileri ve stratejik ortaklık belgesini ele aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Tiflis'te Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile bir araya geldi.

Mirziyoyev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Gürcü mevkidaşı Kavelaşvili tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde düzenlenen törenin ardından iki lider baş başa görüştü.

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, basına kapalı görüşmede iki ülke arasındaki ilişkilerin ele alındığı belirtildi.

Orta Koridor'un geliştirilmesi ile ekonomik alandaki ilişkilerin de masaya yatırıldığı kaydedilen açıklamada, "İki ülke arasındaki ilişkileri niteliksel olarak yeni bir aşamaya taşıyacak olan stratejik ortaklık belgesinin imzalanmasına özel önem verildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Kavelaşvili'nin Mirziyoyev'e, Gürcistan'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteklerinden dolayı teşekkür ettiği bildirildi.

Gürcistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Mirziyoyev'in Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile de bir araya geleceği açıklandı.

Açıklamada, Mirziyoyev'in Tiflis temasları kapsamında Özbekistan ile Gürcistan arasında stratejik ilişkilerin kurulmasına dair bir deklarasyon başta olmak üzere farklı alanlardaki işbirliği anlaşmalarının da imzalanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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