Özbekistan'ın dış ticaret hacmi ocak-mayıs döneminde 32 milyar doları aştı

Özbekistan'ın dış ticaret hacmi yılın ocak-mayıs döneminde 32 milyar 765 milyon 500 bin dolar oldu.

Özbekistan Milli İstatistik Komitesi, yılın ilk beş ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre yılın ilk beş ayında ülkenin dış ticaret hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 32 milyar 765 milyon 500 bin dolar olarak hesaplandı.

Yılın ocak-mayıs döneminde ülkenin ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15,5 düşüşle 12 milyar 638 milyon 100 bin dolara, ithalatı da yüzde 20,8 artarak 20 milyar 127 milyon 400 bin dolara ulaştı.

Bu dönemde 185 ülkeyle ticari ilişkileri bulunan Özbekistan'ın dış ticaret açığı ise 7 milyar 489 milyon 300 bin dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ocak-mayıs döneminde ülke ihracatında hizmet sektörü yüzde 36,3, sanayi ürünleri yüzde 15,1, altın yüzde 11,9, kimyasal ürünler yüzde 8,3, gıda ve hayvancılık yüzde 8 pay aldı. İthalatta ise binek araç, makine ve teçhizatlar yüzde 33,1, sanayi ürünleri yüzde 15,3, kimya ürünleri yüzde 12,3, gıda ve hayvancılık yüzde 11,5 paya sahip oldu.

Bu dönemde ülkenin en fazla ticaret yaptığı ülkeler arasında yüzde 23,4'lük payla Çin ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 17,6 ile Rusya, yüzde 6,9 ile Kazakistan, yüzde 3,7 ile Türkiye ve yüzde 2,8 ile Afganistan izledi.

Geçen sene ülkenin dış ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 20,7 artarak 81 milyar 166 milyon 800 bin dolar olarak gerçekleşmişti.

Türkiye ile Özbekistan arasında dış ticaret hacmi arttı

Türkiye, yılın ilk beş ayında yüzde 3,7'lük payla Özbekistan'ın 4'üncü ticari ortağı oldu.

Geçen yılın ocak-mayıs döneminde 1 milyar 103 milyon dolar olan Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi, bu yılın aynı döneminde 1 milyar 197 milyon 800 bin dolara yükseldi. Bu dönemde iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 8,5 arttı.

Yılın ocak-mayıs döneminde Özbekistan'ın Türkiye'ye ihracatı 508 milyon 250 bin dolar, Türkiye'den ithalatı ise 689 milyon 550 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Geçen sene Özbekistan ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar 24 milyon 500 bin dolar olarak gerçekleşirken, ülkenin Türkiye'ye ihracatı 1 milyar 136 milyon 400 bin dolar, ithalatı ise 1 milyar 888 milyon 100 bin dolar olmuştu.