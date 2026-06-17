Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, 5. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda konuştu Açıklaması

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, "Özbekistan ile iş birliği yapmak isteyen, eşit ve karşılıklı menfaatlere dayalı ortaklığa hazır olan yatırımcılara her zaman açığız" dedi.

Mirziyoyev, 5. Taşkent Uluslararası Yatırım Forumu'nda yaptığı konuşmada, foruma 100'den fazla ülkeden yaklaşık 4 bin yabancı konuğun katıldığını belirterek, bunun Özbekistan'da yürütülen reformlara duyulan güvenin göstergesi olduğunu söyledi.

Son yıllarda ülkeye 150 milyar dolardan fazla yabancı yatırım geldiğini kaydeden Mirziyoyev, bunun 123 milyar dolarlık bölümünün son beş yılda gerçekleştiğini ifade etti.

Mirziyoyev, "Özbekistan ile işbirliği yapmak isteyen, eşit ve karşılıklı menfaatlere dayalı ortaklığa hazır olan yatırımcılara her zaman açığız." diye konuştu.

Özbekistan ekonomisinin güçlü büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Mirziyoyev, geçen yıl gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 7,7 büyüdüğünü, ülkenin uluslararası rezervlerinin 70 milyar doları aştığını söyledi.

Taşkent Uluslararası Finans Merkezi kurulacak

Yatırımcıların hukuki güvencelerini artırmak amacıyla Taşkent Uluslararası Finans Merkezi'nin kurulmasına yönelik çalışmaları başlattıklarını açıklayan Mirziyoyev, merkezin anayasal güvenceye sahip olacağını ve burada faaliyet gösterecek yatırımcılara önemli vergi avantajları sağlanacağını belirtti.

Mirziyoyev, merkezde kurumlar vergisi, katma değer vergisi, emlak vergisi ve gümrük vergilerinin sıfır olarak uygulanacağını, yatırımcılara sermayenin serbest dolaşımı ve istedikleri para biriminde işlem yapma imkanı sunulacağını kaydetti.

Mirziyoyev, merkez bünyesinde İngiliz hukuk sistemine dayalı özel bir düzenin oluşturulacağını ve bağımsız Taşkent Uluslararası Ticaret Mahkemesi'nin kurulacağını anlattı.

Bu yıl özelleştirme programı kapsamında toplam değeri 6 milyar dolar olan gayrimenkul, kamu şirketlerindeki hisseler ve arazi varlıklarının satışa çıkarılacağını açıklayan Mirziyoyev, yerli ve yabancı yatırımcıları bu sürece aktif olarak katılmaya davet etti.

Mirziyoyev, yenilenebilir enerjinin toplam elektrik üretimindeki payını gelecek yıllarda yüzde 54'e çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, enerji depolama sistemleri ve veri merkezleri projelerine yatırım çağrısında bulundu.

Yapay zekanın ülke ekonomisinde öncelikli alanlardan biri olduğunu vurgulayan Mirziyoyev, gelecek beş yılda bu sektörde en az 10 milyar dolarlık ilave katma değer oluşturulmasının öngörüldüğünü söyledi.

Karakalpakistan'da yapay zeka projeleri ve veri merkezleri için özel bir ekonomik bölge oluşturduklarını kaydeden Mirziyoyev, burada faaliyet gösterecek yatırımcıların 2040 yılına kadar tüm vergi ve gümrük yükümlülüklerinden muaf tutulacağını açıkladı.

Bölgesel ulaşım koridorları ve Yeni Taşkent projesi

Konuşmasında ulaşım ve lojistik projelerine de değinen Mirziyoyev, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demiryolu projesi ile Trans-Afgan Koridoru çalışmalarının sürdüğünü, ayrıca Hazar geçişli Orta Koridor'un geliştirilmesine önem verdiklerini ifade etti.

Mirziyoyev, Suudi Arabistanlı ortaklarla yılda 20 milyon yolcu kapasitesine sahip yeni Taşkent Uluslararası Havalimanı'nın inşa edileceğini dile getirirken, yatırımcıları ulaşım ve lojistik projelerine katılmaya davet etti.

Özbekistan nüfusunun 40 milyona yaklaştığını kaydeden Mirziyoyev, başkent yakınlarında 2 milyon nüfuslu Yeni Taşkent şehrinin inşa edilmekte olduğunu, ayrıca Andican, Namangan ve Semerkant'ın milyonluk şehirler haline getirilmesi için projeler yürütüldüğünü söyledi.

Mirziyoyev, yatırımcıların karşılaştığı sorunların çözümü için yarın Cumhurbaşkanlığı Yatırımcılar Konseyi Genel Kurulu'nun yapılacağını belirterek, "Yeni Özbekistan'ın kapıları büyük güven ve yeni fikirlerle gelen tüm yatırımcılara daima açıktır. Cumhurbaşkanı olarak ben ve hükümetimiz her zaman sizinle omuz omuza olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.???????