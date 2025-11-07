Ozan Elektronik Para A.Ş. ve Aveon Global Sigorta A.Ş. Hakkında Yeni Gözaltı Kararları

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada 11 yeni gözaltı kararı verildiğini, şüphelilerin edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca hakimlik kararıyla el konulduğunu açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 'suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması', 'yasa dışı bahis faaliyetleri' ve 'pos tefeciliği' suçlarıyla mücadele kapsamında soruşturmaların çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada 11 yeni gözaltı kararı verildiği, şüphelilerin edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca hakimlik kararıyla el konulduğu belirtildi. Açıklama şöyle:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan 2025/81976 soruşturma numaralı dosya kapsamında, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketi üzerinden 7258 sayılı Kanuna aykırı şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen suç gelirleri ile, Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2024/175787 sayılı dosyasında yer alan ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 241. maddesinde düzenlenen pos tefeciliği eylemlerine iştirak etmek ve bu suçtan kaynaklanan gelirlerin aklanmasına yönelik kuvvetli suç şüphesi tespit edilmiştir. Yürütülen mali incelemelerde, şirketin elektronik para kuruluşu statüsünün suç gelirlerinin finansal sisteme meşru bir işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı kanaatine

varılmıştır.

"Şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı..."

MASAK, TCMB ve dış denetim raporları ile desteklenen bulgular ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın hali hazırda yürüyen 2024/175787 sayılı soruşturma dosyasına göre; sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin kasten zayıf bırakıldığı ortaya konulmuştur. Yine yapılan incelemelerde, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortak olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dahil edildiği ve bu gelirlerin Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden aklandığı tespit edilmiştir.

Daha önce 6 kişi tutuklandı, 402 milyon liraya el kondu...

Bu kapsamda 31/10/2025 tarihinde gerçekleştirilen ilk operasyonda, suç gelirlerinin aklanması sürecini yönettiği değerlendirilen şirket üst yönetiminde bulunan şüpheliler hakkında işlem yapılmış, altı şüpheli tutuklanmıştır. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerle ilgili yürütülen malvarlığı araştırmalarında toplam 402 milyon TL değerinde taşınmaz, araç ve şirket payına el koyma işlemi uygulanmış, delillerin karartılmasının önlenmesi ve mali yapının korunması amacıyla şirkete TMSF kayyımlığı atanmıştır.

Devam eden çalışmalar neticesinde, pos tefeciliği ve suç gelirlerinin aklanması eylemlerine yalnızca şirket üst yönetiminin değil, şirketin farklı birimlerinde görev alan; eski yönetim kurulu üyeleri, bilgi teknoloji birimi çalışanları, risk yönetimi ve iç denetim personeli, yazılım geliştirme uzmanları ile finans ve muhasebe yöneticilerinin de iştirak ettiği yönünde kuvvetli bulgular elde edilmiştir. Bu çerçevede, tespit edilen on altı şüpheliden on biri hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin öncül suç tarihlerinden sonra edindikleri 2 konut, 2 arsa ve 3 araca yönelik toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlığına el koyma Sulh Ceza Hakimliği kararınca el konulmuştur. Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma; suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması, yasa dışı bahis faaliyetleri ve pos tefeciliği suçlarıyla mücadele kapsamında çok yönlü ve kararlılıkla sürdürülmektedir."