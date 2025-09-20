Adana'da, Öz Finans-İş Sendikası Adana Bölge Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Bir otelde düzenlenen kurulun divan başkanlığını Kozan Belediye Başkanı Mustafa Atlı yaptı.

Tek liste olarak girilen seçimde mevcut başkan Atilla Çoğun, göreve yeniden seçildi.

Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkanı Ahmet Eroğlu, yaptığı konuşmada, Gazze'de sistemli bir katliamın sürdüğünü belirtti.

Gazze'de açık şekilde soykırım işlendiğini dile getiren Eroğlu, şöyle devam etti:

"Gazze'de binlerce bebek, çocuk, kadın, yaşlı, yaşamın temel esaslarından yoksun kalmak ve insani koşulların kötüleşmesi nedeniyle ya ölüyor ya da ölüm tehlikesine karşı yaşamaya çalışıyor. Uluslararası toplum içindeki vicdan, insanlık tarihinin gördüğü en büyük soykırım felaketine karşı mazlumların yanında olmak için Küresel Sumud Filosu'nda bir araya geldi."

Eroğlu, İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye gitmek için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nun başarılı olması temennisinde bulundu.

Öz Finans-İş Sendikası Adana Bölge Başkanı Atilla Çoğun da sorumluluk alanlarında 2 bin 910 üyeye hizmet ettiklerini belirtti.

Üyelerin istek ve önerilerini sonuçlandırmaya odaklandıklarını kaydeden Çoğun, çözüm odaklı çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Programa, Öz Finans-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Ali Kılıç, İrfan Kemal Karatosun, Atıf Güdül, Saim Esken, Hak-İş Konfederasyonu Adana Şube Başkanı Bekir Hakan Durna ve bankaların şube yöneticileri katıldı. ?????????????