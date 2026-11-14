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Oyuncular ve spor spikeri Ertem Şener COP31'de Türkiye Pavilyonu ile COPArt'ı gezdi

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Antalya'da düzenlenen COP31'e katılan oyuncular ve spor spikeri Ertem Şener, Türkiye Pavilyonu ile COPArt sergisini ziyaret etti. Sanat ve spor dünyasından isimler, doğadan ve çevreden ilham alınarak hazırlanan eserleri inceledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılan sanat ve spor dünyasından isimler, Türkiye Pavilyonu ile COPArt sergisini ziyaret etti.

COP31 alanına gelen oyuncular Deniz Can Aktaş, Ece Çeşmioğlu Ölmez, Devrim Özkan, Sümeyye Aydoğan ve Keremcem ile spor spikeri Ertem Şener, Mavi Bölge'de yer alan Türkiye Pavilyonu'nu gezdi.

Ardından Yeşil Bölge'deki COPArt sergisini ziyaret eden isimler, doğadan ve çevreden ilham alınarak hazırlanan sanat eserlerini yakından inceledi.

Kaynak: AA
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