Batman Organize Sanayi Bölgesi'ne ( Osb ) ek olarak planlanan Oymataş Osb'de altyapı çalışmalarına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz'da yapılan ihale ile projede, yüklenici firmayla 19 Ağustos'ta sözleşme imzalandı.

22 Ağustos'ta yer teslimi yapılmasının ardından Osb'de yol, menfez, istinat duvarı, atık su, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu, enerji ile Telekom altyapısını içeren proje kapsamında kazı ve dolgu çalışmalarına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, projenin istihdama önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Canalp, şunları kaydetti:

"Batman'da sanayi yatırımlarını güçlendirmek ve yeni iş sahaları oluşturmak en öncelikli hedeflerimiz arasında. Oymataş OSB ile binlerce vatandaşımız için yeni istihdam kapıları açılacak. Bu yatırım sadece bugün için değil gelecek nesiller için de güçlü bir ekonomik miras olacaktır."