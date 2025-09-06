Haberler

Oymataş OSB'de Altyapı Çalışmalarına Başlandı

Oymataş OSB'de Altyapı Çalışmalarına Başlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ne ek olarak planlanan Oymataş OSB'de altyapı çalışmalarına başlandı. Vali Ekrem Canalp, projenin istihdama önemli katkı sağlayacağını ve yeni iş sahaları oluşturacağını belirtti.

Batman Organize Sanayi Bölgesi'ne ( Osb ) ek olarak planlanan Oymataş Osb'de altyapı çalışmalarına başlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 22 Temmuz'da yapılan ihale ile projede, yüklenici firmayla 19 Ağustos'ta sözleşme imzalandı.

22 Ağustos'ta yer teslimi yapılmasının ardından Osb'de yol, menfez, istinat duvarı, atık su, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu, enerji ile Telekom altyapısını içeren proje kapsamında kazı ve dolgu çalışmalarına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, projenin istihdama önemli katkı sağlayacağını belirtti.

Canalp, şunları kaydetti:

"Batman'da sanayi yatırımlarını güçlendirmek ve yeni iş sahaları oluşturmak en öncelikli hedeflerimiz arasında. Oymataş OSB ile binlerce vatandaşımız için yeni istihdam kapıları açılacak. Bu yatırım sadece bugün için değil gelecek nesiller için de güçlü bir ekonomik miras olacaktır."

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
Eczanelerde yeni dönem: Yapılan ölçümler e-Nabız'a aktarılacak

Eczanelerde yeni dönem başlıyor: Artık direkt aktarılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ceza alacak mı? Dursun Özbek, Barış Alper için son kararını verdi

Dursun Özbek, Barış Alper için son kararını verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.