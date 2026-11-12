Oxfam'a göre seller nedeniyle bu yıl dünya genelinde en az 8 bin kişi öldü

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam, dünya genelinde bu yıl seller nedeniyle en az 8 bin kişinin hayatını kaybettiğini ve sel kaynaklı ölümlerin 2013'ten bu yana "en yüksek seviyeye" çıktığını bildirdi.

Oxfam'dan yapılan yazılı açıklamada, iklim değişikliğinin yol açtığı aşırı hava olaylarının dünya genelinde giderek daha ağır sonuçlar doğurduğuna dikkati çekilerek, iklim krizine en az katkıda bulunan toplumların bu krizin sonuçlarından en fazla etkilendiği belirtildi.

Açıklamada, kuruluşun analizine göre, bu yıl seller nedeniyle en az 8 bin kişinin yaşamını yitirdiği ve sel kaynaklı ölümlerin 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

Ölümlerin yaklaşık dörtte üçünün ani seller nedeniyle rekor düzeyde can kaybı yaşanan Nepal'de meydana geldiği kaydedilen açıklamada, eşitsizliğin daha yüksek olduğu ülkelerde sel kaynaklı ölümlerin 7 kat fazla olduğunun altı çizildi.

İngiltere hükümetine çağrı

Açıklamada, İngiltere hükümetine, iklim krizine neden olanların mali sorumluluk üstlenmesi için adım atması çağrısında da bulunularak, mevcut Enerji Karları Vergisi'nin sona ermesinin ardından petrol ve doğal gaz şirketlerine kalıcı ve yüksek oranlı aşırı kar vergisi getirilmesi, varlık vergilerinin uygulanması ve özel jetler gibi yüksek karbon salımına neden olan lüks tüketim araçlarının daha fazla vergilendirilmesi talep edildi.

İngiltere'nin uluslararası iklim finansmanı taahhütlerini artırması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ülkelerin borç yükünü ağırlaştıran krediler yerine hibe temelli finansmana öncelik verilmesi ve iklim finansmanının yüzde 50'sinin iklim değişikliğine uyum çalışmalarına ayrılması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, eşitsizliklerin azaltılmasını hedefleyen adil yeşil dönüşümün desteklenmesi ve iklim felaketleri sırasında acil müdahale, yeniden inşa ve gıda sistemlerinde şirketlerin krizden kazanç sağlamasının önlenmesi istendi.

"İklim krizine en az katkıda bulunan toplumlar, krizin en ağır sonuçlarına katlanıyor"

Ocak-Eylül 2026 döneminde 106 ülkede aylık sıcaklık rekorlarının kırıldığı belirtilen açıklamada, dünyanın en zengin yüzde 1'lik kesiminden bir kişinin karbon salımının, aşırı sıcak hava dalgalarına katkısının ortalama bir kişiye göre 34 kat, en yoksul yüzde 50'lik kesimdeki bir kişiye göre ise 100 kat daha fazla olduğu aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Oxfam Etki Oluşturma Direktörü Jean McLean, iklim krizine en az katkıda bulunan toplumların bu krizin en ağır sonuçlarına katlandığını, krize neden olanların ise kendilerini korumak için en fazla imkana sahip olduğunu vurguladı.

McLean, "Krizden en fazla sorumlu olan varlıklı bireyler, şirketler ve ülkeler, iklim krizine en az katkıda bulunan ancak etkilerine en fazla maruz kalanlara sağlanacak iklim finansmanı da dahil olmak üzere uyum ve iyileşme çalışmalarının en büyük maliyetini üstlenmeli." ifadelerini kullandı.

Süper zenginlerin krizden iki yönlü kazanç sağladığına işaret eden McLean, bu kesimin bir yandan çevreyi kirleten sektörlere yatırım yapmayı sürdürdüğünü, diğer yandan iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamaya yönelik büyüyen sektöre yatırım yaparak kazanç elde ettiğini belirtti.

McLean, toparlanma ve yeniden inşa hizmetlerinin de küresel ısınmanın etkileriyle mücadele eden dünyaya yeniden satıldığını kaydetti.

Kaynak: AA