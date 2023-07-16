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ÖTV zammı pompaya yansıdı! İstanbul'da benzinin litresi 34 liranın üzerine çıktı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre akaryakıtta ÖTV tutarları arttı. 6 liralık artış gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansırken İstanbul'da benzinin litre fiyatı 34 lira 5 kuruş, motorin ise 32 lira 32 kuruşa yükseldi.

Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karara göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

ÖTV kararının ardından benzin ve motorin grubunda 6 lira fiyat artışı meydana geldi. İstanbul'da benzinin litresi 28 lira 5 kuruştan 34 lira 5 kuruşa, motorinin litresi ise 26 lira 32 kuruştan 32 lira 32 kuruşa yükseldi.

Pazar gününden geçerli olacak şekilde otogaz grubunda da 2,80 TL ÖTV artışı yapıldı. Uluslararası petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimden kaynaklı akaryakıt ürünlerinde meydana gelen maliyet artışının tüketicinin kullandığı akaryakıt ürünlerine yansımaması ve enflasyonla mücadeleye destek vermek amacıyla ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların (akaryakıtlar ve akaryakıt harici petrol ürünleri vb.) maktu ÖTV tutarlarında 2016 yılından itibaren bugüne kadar neredeyse hiç vergi artırımı yapılmamıştı. Bunun sonucunda benzinde, motorinde ve diğer ürünlerde vergi yükleri %50'leri aşan oranlarda düşmüştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

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Yorumlar (20)

Masum Adam:

Hiç üzülmedim . Devam keeee

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kerem can:

Tofaş Şahin 7000 TL satilamiyordu şimdi 180.000 satılıyor. Benzin ve mazot bu kadar yükselmiş az bile bu millete.

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Malatyalı:

Az böle bu millete. Toplum neye layıksa öyle yönetilir. Kızmak darılmak yok.

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