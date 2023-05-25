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Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Güncel Haberler

Diyarbakır-Kocaköy ilçesi yol ayrımında traktör ile otomobil çarpıştı. 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Otomobil ile traktör çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

DİYARBAKIR - Diyarbakır- Kocaköy ilçesi yol ayrımında traktör ile otomobil çarpıştı. 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Diyarbakır-Kocaköy ilçesi yol ayrımında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle plakası öğrenilmeyen araçlar çarpıştı. Vatandaşların kazayı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve kolluk kuvvetleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, kazada 1'i ağır 3 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralıları hastaneye sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Kılıç - Güncel

Diyarbakır Kocaköy Güncel Haberler

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