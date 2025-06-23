Otomasyon Mühendisi Bilal Mat, Organik Çilek Üretimine Başladı

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Sakarya'nın Kocaali ilçesinde otomasyon mühendisi Bilal Mat, babasına destek olmak amacıyla başladığı çiftçilikte organik çilek üretmeye yöneldi. Üretimini 6 dönüme çıkaran Mat, talep artışıyla 10-15 dönüm üretim planlıyor.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde babasına destek olmak amacıyla başladığı çiftçiliği meslek edinen otomasyon mühendisi, ürettiği organik çilekleri bölge halkına ve çevre illerdeki müşterilerine sunuyor.

Kadıköy Mahallesi'nde babasına çiftçilik işlerinde yardımcı olan 29 yaşındaki otomasyon mühendisi Bilal Mat, tarımla uğraşırken tanıdığı bir ziraat mühendisinin önerisiyle çilek üretimine yöneldi.

İlk etapta fide üreten ve ilgi görmesi üzerine bu alana yatırımını artıran Mat, 3 dönümlük alanda başladığı organik çilek üretimini kısa sürede 6 dönüme çıkardı.

Mat, AA muhabirine, yoğun talep üzerine 6 dönüme çıkardığı alanın da yeterli gelmediğini, üretimi 10 ila 15 dönümde yapmayı planladığını anlattı.

Organik tarıma yönelme nedenlerinin başında aile olarak sağlıklı ve doğal gıdaya ulaşma arayışlarının geldiğini belirten Mat, "Çocuklarımız için daha sağlıklı ve güvenilir ürünler yetiştirmek istiyorduk. Zamanla sosyal medya ve haberlerde gördüğümüz gıda güvenliği konuları bizi bu üretime teşvik etti. Organik ve doğal tarım konusunda vatandaşlardan da çok olumlu geri dönüşler alıyoruz." diye konuştu.

Mat, Kocaali'de kurdukları işletmedeki ürünlerin tadı ve doğallığının müşteri portföylerini her geçen gün artırdığından bahsederek, sadece üretimi artırmayı değil, aynı zamanda bölgedeki tarım faaliyetlerine örnek olacak model oluşturmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden çilek toplamak için gelen Şehriye Karacak, organik ürünleri almayı tercih ettikleri için burayı tercih ettiklerini söyledi.

Ailesiyle tarlaya gelen 12 yaşındaki Hilal Albayrak, "Ben çilek yemeyi çok severim. Yani çilek cenneti bile diyebilirim buraya." dedi.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
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