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Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde özel bir spor akademisine giden otizmli 9 yaşındaki E.Ç.'yi, itip tokatladığı öne sürülen akademinin sahibi de olan eğitmen E.G., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Darp anları yanlışlıkla E.G. tarafından aileye gönderilmişti.

Çorlu'da fabrikada çalışan Özkan Çavuş ile Cevriye Çavuş, ikiz oğullarından otizmli E.Ç.'yi 2 yıl önce eğitim alması için özel bir spor akademisine gönderdi. Akademiden zaman zaman E.Ç.'nin spor yaparken gösterdiği gelişim, kamera ile kayıt altına alınarak aileye gönderildi.

DARP GÖRÜNTÜLERİ YANLIŞLIKLA AİLEYE GÖNDERİLDİ

Aile, 26 Nisan günü A.Ç.'nin eğitmeni E.G.'den oğullarının gelişimini görmek için yeni görüntülerin gönderilmesini istedi. Yanlışlıkla kendilerine gönderilen görüntüleri inceleyen çift, çocukların koşu bandı üzerinde spor yaptığı sırada eline verilen topu huniye atamayınca eğitmen E.G. tarafından itilip, tokatlandığını gördü. Aile, görüntülerle birlikte Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek eğitmen E.G. hakkında suç duyurusunda bulundu.

VURMADIĞINI SÖYLEDİ

Oğlu E.Ç.'ye 1 yaşında otizm tanısı konulduğunu söyleyen Özkan Çavuş, "Oğlumuza özel bir spor merkezinde hareket eğitimi aldırıyorduk. Spor hocası, gelişim gösterdiğinde çocuğumuzun çeşitli zamanlardaki görüntüsünü bize atıyordu. En son 26 Nisan'da gittiğimizde, çocuğumuzun gelişim gösterdiğini ve bize video atacağını söyledi. Yaklaşık 10 gün geçtikten sonra hocadan videoyu istedim. Attığı videoyu incelediğimde sonlarında oğlumu sarstığını ve yüzüne tokat attığını fark ettim. Hocayı arayıp kendisiyle devam etmek istemediğimi, oğluma ne sebeple vurduğunu sordum. Kendisi vurmadığını söyleyip inkar etti. Bana, 'O videonun daha uzun versiyonu var' dedi. Ben de 'Videoda her şey gayet açık, görüyorum' dedim. Daha sonra hoca tekrar aramaya başladı ancak telefonu açmadım" dedi.

Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı

"GEREKEN NEYSE YAPILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Özkan Çavuş, "Bu sefer beni sesli mesajlarla taciz etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat sonra da yakın akrabası arayıp, hocanın bir cahillik yaptığı oturup, konuşup sorunu çözebileceğimizi söyledi. Ben de bu konunun oturup konuşmakla çözülemeyeceğini, yargı aşamasında çözülebileceğini, kanun ve yasal haklarımız neyse onu kullanacağımı söyledim. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduk. Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçemizi verdik. Gereken neyse yapılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.

"BU BÖYLE KAPANMAYACAK"

Anne Cevriye Çavuş da "Çocuklarımızın bir adım ilerlemesi için çok uğraşıyoruz. Gerçekten çok üzgünüm ama maalesef ki bu konunun peşini bırakmayacağız, bu böyle kapanmayacak. Bugün benim çocuğuma yapılan, yarın başkasının çocuğuna yapılabilir" dedi.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında akademinin sahibi eğitmen E.G.'nin ifadesine başvuruldu. Savcılıkta alınan ifadenin ardından adliyeye sevk edilen E.G., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl ve Çorlu İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Akademilerini Denetleme Grubu da akademide denetlemede bulundu. Denetlemede, iş yeri ruhsatı, eğitmenlerin yeterlilik belgeleri, diplomalarında eksiklik olup olmadığı kontrol edildi. Denetmeye ilişkin rapor hazırlanacağı öğrenildi.

Otizmli çocuğa şiddet uygulayan eğitmen serbest kaldı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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