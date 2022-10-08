Osmanlı arşivinden çıkan, 106 yıllık duygulandıran belge

ORMAN yüksek mühendisi Erhan Kılıç'ın, yüksek lisans tezi hazırlarken Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde bulduğu, Beşiktaş Barbaros Numune Mektebi idarecilerinin 20 Mart 1916'da kaleme aldığı ve öğrencilerin ayakkabıları olmadığı için ağaç bayramına gidemeyecekleri belirtilen tarihi belge, hem hüzünlendirdi hem de geçmişte de ağaçlandırma çalışmalarına önem verildiğini ortaya koydu. Kılıç, "Belgeyi okuduğumda çok etkilenmiştim; zira 1916 yılında Birinci Dünya Savaşı cereyan ederken çoğu şehit çocuğu olmak üzere talebeler bir başka alanda vatana sahip çıkma adına fidan dikmeye gitmişlerdi. Ancak bir kısmının ayağında sağlam ayakkabı olmadığı için bu etkinliğe katılamamıştı" dedi.

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü'nde bilgi sistemleri şube müdürü olarak görev yapan orman yüksek mühendisi Erhan Kılıç, 'Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne Ağaç Bayramları' konulu yüksek lisans tezi çalışması kapsamında arşiv araştırması yaptı. Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi'nde 1'inci Dünya Savaşı'nın devam ettiği 20 Mart 1916'da Beşiktaş Barbaros Numune Mektebi idarecilerinin, İstanbul Maarif Müdürlüğü'ne Osmanlıca yazdığı el yazısı resmi belgeye ulaştı. Kılıç'ın Türkçe'ye çevirdiği ve öğrencilerin ayakkabıları olmadığı için davet edildikleri ağaç bayramına katılamayacakları ifadeleri yer alan belge hem hüzünlendirdi hem de o savaş döneminde bile ağaçlandırma çalışmalarına verilen önemi ortaya koydu.

Milli mücadele döneminde Şark Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'nın aksatmadan Erzurum ve Kars'ta ağaç bayramları tertip ettirdiğini kaydeden Kılıç, "Daha önemlisi İstanbul işgal altındayken 1923 yılında 3 günlük ağaç bayramı kutlanmıştır. Mustafa Kemal Paşa bu etkinliklere davet edildi. Adana gezisi sebebiyle ağaç bayramına katılamayan Paşa, tebrik telgrafı göndermiştir. Metin şu şekildedir; 'Ağaç Bayramınızı tes'id (tebrik) ederim. Hayata ait her teşebbüs vatanın halası (kurtuluşu) ve refahına müteveccih (yönelmiş) bir adımdır. Müteşebbisleri takdir eylerim. 6 Mart 1923'. Bu dönemlerde yapılan ağaç bayramları; toprağa sahip çıkmak vatana sahip çıkmakla eş değer görülmüş ve bu umut ve duyguyla yapılmıştır" dedi.