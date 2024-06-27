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Osmaniye Valisi KABEV Projesi Uygulanan Yerleri İnceledi

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Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesinin uygulandığı Valilik yerleşkesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemede bulundu. Yılmaz, projenin uygulandığı yerleri gezdi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesinin uygulandığı Valilik yerleşkesi ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Osmaniye Kız Öğrenci Yurdu'nda incelemede bulundu.

Yılmaz, projenin uygulandığı yerleri gezdi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkililerinden bilgi aldı.

Vali Yılmaz, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, proje kapsamında belirlenen yerlere güneş enerjisi sistemi kurulduğunu belirtti.

Projeyi önemsediklerini ifade eden Yılmaz, "KABEV sayesinde elektriğin yüzde 65'ini ücretsiz sağlamış oluyoruz. Proje, ciddi anlamda tasarruf ve katkı sağlamaktadır. Yapılan çalışma otoparkımızda çok estetik bir görüntü arz ediyor. Ayrıca çatılarımıza da yerleştirildi. Güneşin bol olduğu Çukurova'dayız ve güneşten de azami bir şekilde yararlanmış oluyoruz." dedi.

Yılmaz, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

İklim Değişikliği Yurtlar Kurumu Erdinç Yılmaz Osmaniye Kamu Yerel yönetim Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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