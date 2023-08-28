Osmaniye'de minibüsle büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen büyükbaş hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheliler jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde minibüsle büyükbaş hayvan hırsızlığı yapan 2 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Maksutoğlu Yaylası'nda meydana gelen 'Büyükbaş Hayvan Hırsızlığı' olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Bu çerçevede, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Y.K. ve N.K.Ç. olduğunu, çaldıkları büyükbaş hayvanı minibüsle götürdüklerini belirledi. Şüpheliler, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Minibüs içerisinde ele geçirilen büyükbaş hayvan ise sahibine teslim edildi. Y.K. ve N.K.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - OSMANİYE