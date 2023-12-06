Osmaniye'de Kastabala Antik Kenti'nde Tapınak Kalıntıları Bulundu

Osmaniye sınırları içinde yer alan tarihi Kastabala Antik Kenti'nde yapılan kazı çalışmalarında, milattan önce 540'lı yıllara dayandığı tahmin edilen tapınak kalıntıları bulundu. Kazılar, Anadolu arkeolojisine sıra dışı bilgiler sunmaya devam ediyor.

Osmaniye sınırları içinde yer alan tarihi Kastabala Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında, milattan önce 540'lı yıllara dayandığı tahmin edilen tapınak kalıntıları bulundu.

Çukurova'nın Efes'i olarak bilinen 2 bin 700 yıllık Kastabala Antik Kenti'nde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi işbirliğinde arkeolojik kazılar sürüyor.

Tarihi sütunlu caddenin bitiminde başlatılan kazı çalışmalarında, Anadolu'nun en eski yerli halkı kabul edilen Luvilerin o dönemki tanrıçaları Kubaba için yaptırdıkları tapınak kalıntılarına rastlandı.

"Bu kalıntılar bizi oldukça heyecanlandırmıştır"

Kazı başkanı Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Faris Demir, AA muhabirine, antik kentin ovalık Kilikya bölgesinin en eski kutsal kenti olduğunu söyledi.

Antik kentin, Luvilerin kültür bölgesinin merkezinde yer aldığını anlatan Demir, şöyle konuştu:

"Sütunlu cadde kazılarında Arkaik döneme yani milattan önce 540'lı yıllara tarihlendirdiğimiz bir yapı kalıntısı, tapınak açığa çıkarılmıştır. Kastabala hinterlandında yer alan Aramice yazıtlarda, Kastabala ve Kubaba'nın topraklarından bahsedilmektedir. Ortaya çıkardığımız bu yapı kalıntısı tanrıça Kubaba'ya ait bir tapınak olmalıdır. Bu Arkaik tapınağın rahipleri, hiç acı duymadan çıplak ayakla kızgın korlar üzerinde yürümüşlerdir. Anadolu arkeolojisine sıra dışı bilgiler kazandıran bu kalıntılar bizi oldukça heyecanlandırmıştır."

Demir, Kastabala Antik Kenti'ndeki kazıların, Anadolu arkeolojisine sıra dışı bilgiler vermeye devam edeceğini belirtti.

"Kubaba'ya ait tapınak kalıntısına ilk defa rastlandı"

Tanrıça Kubaba ile ilgili de bilgi veren Demir, şunları kaydetti:

"Tanrıça Kubaba, Anadolulu yerel bir tanrıçadır. Bu tanrıçaya ait bir tapınağa rastlamış olmamız, bizi oldukça heyecanlandırdı. Anadolu arkeolojisinde Kubaba'ya ait böyle bir tapınak kalıntısına ilk defa rastlandı. Kastabala kazıları, Anadolu tarihine ezber bozan, sıra dışı bilgiler sunmaya devam edecektir."