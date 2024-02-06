Osmaniye'de depremde hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi

Osmaniye'de 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için 04.17'de anma programı yapıldı.

Osmaniye Belediyesince düzenlenen program, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan ve 132 kişinin yaşamını yitirdiği Metin Tamer Sitesi'nin olduğu alanda gerçekleştirildi.

Alanda toplanan vatandaşlara 04.17 belediye ekiplerince su ve çorba ikramında bulunuldu.

CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Saat 04.17'de okunan selanın ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Program, protokol üyelerinin ve vatandaşların enkaz alanına karanfil bırakmasıyla sona erdi.