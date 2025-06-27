Osmaniye'de Aslantaş Gençlik Kampı Başladı

Osmaniye'de Aslantaş Gençlik Kampı Başladı
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Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen Aslantaş Gençlik Kampı, 16-18 yaş aralığındaki 192 kız öğrencinin katılımıyla Osmaniye'de başladı. Kamp süresince spor, tiyatro, müzik ve atölye çalışmaları gibi etkinlikler düzenlenecek.

Osmaniye'de Gençlik ve Spor Bakanlığınca gerçekleştirilen Aslantaş Gençlik Kampı başladı.

Kampa Ankara, Antalya, Amasya, Bartın, Bayburt, Erzincan, Sakarya, Zonguldak ve Gümüşhane'den 16-18 yaş aralığındaki 192 kız öğrenci katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Çebi, yaptığı açıklamada, kampta gençleri hem fiziksel hem de zihinsel yönden geliştirmeye yönelik etkinlikler yapıldığını belirtti.

Kamptaki etkinlikler hakkında bilgi veren Çebi, "Gençler gün boyu spor turnuvaları, doğa yürüyüşleri, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri, atölye çalışmaları ve takım oyunları gibi etkinliklerle hem eğleniyor hem de sosyalleşme fırsatı buluyor. Genç kampçılar sadece doğayla değil, aynı zamanda Osmaniye'nin tarihi ve kültürel dokusuyla da buluşuyor." ifadesini kullandı.

Çebi, kampın 5 gün süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Güncel
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