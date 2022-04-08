Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

İl Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla mevlit programı düzenlendi.

Yıldırım Bayezid Camisi'ndeki programa, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu, İl Emniyet Müdürlüğünde görevli şube müdürleri, birim amirleri ile polisler katıldı.

Görevleri başında şehit düşen polis teşkilatı mensupları başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunduktan sonra dua edildi.