Osmancık'ta Kızılırmak Nehri'ne Şişme Kauçuk Savak Projesinin Temeli Atıldı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak Nehri'ne inşa edilecek şişme kauçuk savak projesinin temeli atıldı. Projenin sosyal hayata katkıda bulunacağı ve ilçenin kalkınmasına yardımcı olacağı vurgulandı.

Çorum Valisi Ali Çalgan temel atma töreninde yaptığı konuşmada, projenin sadece bir altyapı yatırımı değil, Osmancık'ın vizyonunu ve kalkınma hedeflerini yansıtan önemli bir adım olduğunu söyledi.

Projenin ilçede sosyal hayata katkı sağlayacağını vurgulayan Çalgan "İnanıyorum ki bu proje sadece bugünün değil, yarının Osmancık'ı için de bir dönüm noktası olacaktır. Temelini attığımız bu eser, ilçemize hayırlı olsun, bereket getirsin, güzellik getirsin." dedi.

AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya da ilçede yapılan yatırımlar hakkında bilgi vererek şişme kauçuk savak projesinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Osmancık Kaymakamı Furkan Duman da ilçe için tarihi bir projenin temelinin atıldığına işaret ederek, "Projenin bitimiyle birlikte Osmancık sosyal, kültürel, turizm bakımından çok üst düzey noktaya gelecek." diye konuştu.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ise projenin ilçede turizmin gelişmesine katkı sağlayacağını dile getirdi.

Proje tamamlandıktan sonra elektrik de üreteceklerini aktaran Gelgör "Şişme savak Osmancık'a değer katacak, vizyonunu geliştirecek ve sportif faaliyetleri geliştirecek bir projedir. Sadece bununla kalmıyor, burada kendi elektriğimizi de kendimiz üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

DSİ 5. Bölge Müdürü İbrahim Yaroğlu ise projeyle Kızılırmak Nehri'nin Osmancık ilçe merkezi geçişinde su seviyesinin yükseltileceğini söyledi.

Projenin nehir üzerinde sosyal faaliyetlerin önünü açacağını dile getiren Yaroğlu, "Proje, şehrimizin daha da güzelleşmesine katkı sağlayarak değer katacak. Toplam 150 milyon lira maliyetli lastik savak imalatına bugün itibarıyla başlıyoruz."

Yaroğlu, aynı zamanda Kızılırmak Nehri'nin Osmancık ilçe merkezinde kalan kısmında temizlik çalışması yapılacağını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından dua edilerek kurdele kesildi.

Kaynak: AA / Emrah Akıllı - Güncel
