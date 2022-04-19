OSMAN HAMDİ BEY'İN KÖŞKÜ RESTORE EDİLECEK - YENİDEN

KOCAELİ'nin Gebze ilçesindeki Eskihisar sahilinde arkeolog ve ressam Osman Hamdi Bey'in müze olarak kullanılan köşkü restore edilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yatırım programına alınan ve 1884 yılında inşa edilen köşk için çalışmalara bu yıl başlanacak.

Arkeolog, müzeci ve ressam Osman Hamdi Bey'in yaz aylarında konakladığı, Eskihisar sahilindeki köşkü restore edilecek. Planlarını Osman Hamdi Bey'in çizdiği, Fransız mimarisinden özellikler taşıyan ve inşası 1884'te tamamlanan köşkün birçok malzemesi de yurt dışından getirildi. Ölene kadar yaz aylarını köşkte geçiren Osman Hamdi Bey, birçok tablosunu da burada yaptı. 1987'den bu yana müze olarak kullanılan ve içinde Osman Hamdi Bey'in eserlerinin kopyaları, fotoğrafları, eşyaları ve heykellerinin yer aldığı köşkün bazı bölümleri, mevsimsel etkiler nedeniyle zamanla çürümeye başladı. Çatının bir bölümü çürümeye yüz tutarken, dış cephede kullanılan ahşap dekor, motif ve lambalar da hasar gördü. Köşkteki çürüme nedeniyle her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği müze, 2 yıl önce restorasyon için kapatıldı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURULDU

Kapatılan müze, daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca yatırım programına alındı. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Osman Hamdi Bey evinin tahsisini geçen yıl bakanlığımıza aldık. Restorasyon için çalışmalar başladı. Bu yılki yatırım programımızda iş mevcut. Bu yıl önce restorasyon ardından da yeni teşhiri ve ziyarete açılması için pek yakında çalışmaya başlayacağız" dedi.

'ATIL GÖRÜNCE İÇİM PARÇALANIYOR'

Tarihi yapının kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Eskihisar Mahallesi'nin muhtarı Tayfun Özcan, restorasyon çalışmalarının bir an önce başlaması gerektiğini dile getirip, "Bu müzenin atıl olduğunu görünce içim parçalanıyor. İnsanlar, Osman Hamdi Bey Müzesi burada, diye geliyor ama kapalı olduğunu görünce üzülüyorlar. Elimizde böyle bir değer ama uzun zamandır burası kapalı. Bizim isyanımız, biraz buna. Burası yapılırsa yerli ve yabancı bir sürü turist gelir. Eskihisar halkı olarak hepimiz seviniriz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel