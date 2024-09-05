2025-2027 Orta Vadeli Program (OVP) Yayımlandı: Enflasyon Artarken, Büyüme Hedefleri Düşürüldü

(ANKARA) - Hazine Ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program ( Ovp ) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bakanlar ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan ile OVP'yi Cumhurbaşkanlığı'nda bugün açıklamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan, 2025-2027 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program (OVP), Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlandı.

2025-2027 dönemlerini kapsayan OVP'de büyüme tahminleri düşürüldü, enflasyon tahminleri yükseltildi.

Enflasyon hedefi 8,5 puan arttı

Buna göre; 2024 enflasyon tahmini yüzde 33'ten yüzde 41,5'e, 2025 yılı için yüzde 15,2'den yüzde 17,5'e, 2026 yılı için yüzde 8,5'ten yüzde 9,7'ye yükseltildi. 2027 yılı enflasyon tahmini yüzde 7 oldu.

Büyüme hedeflerinde düşüş

Yeni OVP'de büyüme hedefleri düşürüldü. Buna göre; büyüme tahminleri, 2024 yılı için yüzde 4'ten yüzde 3,5'e, 2025 yılı için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e ve 2026 yılı için yüzde 5'ten yüzde 4,5'e düşürüldü. 2027 yılı için büyüme beklentisi yüzde 5 oldu.

İşsizlik tahminlerinde iyileşme

Yeni OVP'de işsizlik tahminlerinde ise iyileşmeye gidildi. 2024 yılı için yüzde 10,3'ten yüzde 9,3'e, 2025 yılı için yüzde 9,9'dan yüzde 9,6'ya, 2026 yılı için yüzde 9,3'ten yüzde 9,2'ye indirildi. 2027 yılı için işsizlik beklentisi yüzde 8,8 oldu.