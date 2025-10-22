Orta Koridor: Stratejik Güzergahın Önemi Vurgulandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Orta Koridor'un bölgesel işbirliği ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen bir stratejik güzergah olduğunu söyledi.

Boyraz, Gürcistan'da gerçekleşen Tiflis İpekyolu Forumu 2025 kapsamındaki "Orta Koridor: Güvenilirlikten Verimliliğe" başlıklı panelde konuştu.

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili, Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanı Rashad Nabiyev, Kazakistan Ulaştırma Bakanı Nurlan Sauranbayev ile Asya Kalkınma Bankası Başkan Yardımcısı Yingming Yang'ın yer aldığı panelde konuşan Boyraz, Orta Koridor'un önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu güzergahın stratejik önemi olduğunu ifade eden Boyraz, "Bu koridor sadece Avrupa ile Asya'yı birbirine bağlayan bir taşımacılık yolu değil, bölgesel işbirliği, ekonomik çeşitliliği ve sürdürülebilir kalkınmayı destekleyen stratejik bir omurga haline gelmiştir." dedi.

Boyraz, Türkiye olarak Orta Koridor'un daha da gelişmesine katkı sağlamaya devam ettiklerini kaydederek, "Türkiye olarak doğu, batı, kuzey, güney akslarının kesişim noktasında tarihi ticaret ve taşımacılık güzergahlarının tam merkezinde yer almaktayız." diye konuştu.

Türkiye'nin, Asya ve Avrupa arasındaki ticaretin kesintisiz ve güvenilir bir şekilde sürmesi için son yıllarda Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Projesi, Marmaray Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı gibi büyük projelere imza attıklarını ifade eden Boyraz, ayrıca İstanbul'un iki yakasını bağlayacak Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi için bu yıl ihale ilanına çıkmayı hedeflediklerini bildirdi.

Gelecekte Zengezur Koridoru'nun açılmasının Orta Koridor'un daha etkili bir hale getirilmesi açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Boyraz, "Görüleceği üzere, Türkiye olarak Orta Koridor'un geliştirilmesi için üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya devam edeceğiz inşallah." diye konuştu.

Boyraz, yük taşımacılığındaki gümrük işlemlerine Türkiye olarak uyguladıkları dijitalleşme süreci ile bu koridoru bir ticaret merkezi haline getirme konusunda kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ettiklerini söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Boyraz burada yaptığı konuşmasında, Orta Koridor'un kapasitesi ve verimliliğin daha da artırılması gerektiğini ifade etti.