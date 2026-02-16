Haberler

Orta Asya'nın Afganistan temsilcileri Kazakistan'da bir araya geldi

Orta Asya'nın Afganistan temsilcileri Kazakistan'da bir araya geldi
Güncelleme:
Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Orta Asya ülkelerinin Afganistan özel temsilcileri bir araya gelerek, Afganistan'daki durum ve işbirliği konularını ele aldı. Toplantıda bölgesel güvenlik ve ekonomik işbirliği ön plana çıktı.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da Orta Asya Ülkelerinin Afganistan Özel Temsilcilerinin Bölgesel Temas Grubu'nun Olağanüstü Toplantısı düzenlendi.

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplantıda, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'ın Afganistan temsilcileri yer aldı.

Afganistan'daki mevcut durumun değerlendirildiği toplantıda, taraflar Afganistan ile ticari ve ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi, Afganistan toprakları üzerinden geçen transit ve ulaştırma koridorlarının genişletilmesi ile bölgesel güvenlik meselelerini görüştü.

Taraflar, Afganistan'da istikrarın ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için bu alanda Orta Asya devletleri arasındaki koordinasyonunun önemine dikkati çekti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Erkin Tukumov ise ülkesinin, Kabil ile görüş alışverişinde bulunmaya ve işbirliğine yönelik pratik çözümler aramaya hazır olduğunu bildirdi.

Toplantı sonunda taraflar, Özel Temsilcilerin Bölgesel Temas Grubu çerçevesinde düzenli istişarelerin sürdürülmesi ve çalışma temaslarının devam ettirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel
