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Orhaneli'de Yol Kenarında Yangın Çıktı

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Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yol kenarında çıkan yangın, alevlerin ormanlık alana sıçramadan söndürülmesiyle kontrol altına alındı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yol kenarında yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli Ağaçhisar Mahallesi ana yolunun kenarında saat 10.30'da yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını ormana sıçmaradan söndürdü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Orhaneli İtfaiye Bursa Güncel Haberler

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