Orhaneli'de Yol Kenarında Yangın Çıktı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde yol kenarında yangın çıktı. Alevler ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli Ağaçhisar Mahallesi ana yolunun kenarında saat 10.30'da yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar Orhaneli Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını ormana sıçmaradan söndürdü. - BURSA