Orgeneral Gürak, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ni Takip Etti

Orgeneral Gürak, Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'ni Takip Etti
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Kerim Veliyev ile Konya'da gerçekleştirilen Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin seçkin gözlemci gününe katıldı. Eğitimi Havadan İhbar Kontrol uçağından takip eden Gürak, katılan birliklere hitap etti.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kerim Veliyev ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin seçkin gözlemci gününe katıldı.

Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Azerbaycan Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı 1'inci Yardımcısı Orgeneral Kerim Veliyev ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Konya'da bulunan 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nda icra edilen 7 ülke ve NATO'nun fiili olarak, 5 ülkenin gözlemci olarak katıldığı Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi seçkin gözlemci gününe iştirak etmiştir."

Paylaşımda, Gürak, Veliyev ile Kadıoğlu'nun, eğitimi Havadan İhbar Kontrol (HİK) uçağı içerisinde takip ettiği anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kara Havacılık Okulundan pilot olarak mezun olan ve 2014-2015 yılları arasında Kara Havacılık Komutanlığı görevini de üstlenen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gürak, HİK uçağının kokpitine geçerek uçağı kumanda etti.

"Eğitimi büyük bir memnuniyetle takip ettik"

Orgeneral Gürak, eğitime katılan birliklere HİK uçağı içerisinden telsizle seslenerek, şunları söyledi:

"Sayın Hava Kuvvetleri Komutanımızın liderliğinde dost ve kardeş ülkelerle size verilen görevlerin sorumluluğunun bilinciyle, üstün bir disiplin, yetenek, cesaretle icra etmiş olduğunuz bu eğitimi büyük bir memnuniyetle takip ettik ve her birinizle ayrı ayrı gurur duyduk. Engin semalarımızın 'cesur kartalları' ve gök vatanımızın 'çelik kanatları' olan hepinizin gözlerinden öpüyor, emniyetli uçuşlar diliyorum."

Eğitim hakkında bilgi alan Gürak, sonrasında eğitime katılan birliklere hitap edip hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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