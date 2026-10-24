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Organ seçimleri sonrası Biga OSB yönetimi Biga TSO'yu ziyaret etti

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Organ seçimleri sonrası Biga OSB yönetimi Biga TSO'yu ziyaret etti
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Biga OSB Yönetim Kurulu, organ seçimlerinin ardından Biga TSO yönetimini ziyaret etti. Toplantıda OSB'nin yatırım ve altyapı taleplerini iletmek için Şadan Doğan'ın öncülüğünde bakanlıklara ortak ziyaret kararı alındı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Yönetim Kurulu, organ seçimlerinin ardından Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) yönetimini ziyaret etti.

Biga TSO hizmet binasında gerçekleşen ziyarette, Biga OSB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Ay ve beraberindeki heyet, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan ve Meclis Başkanı Tevfik Başarır ile bir araya geldi.

Toplantıda Biga OSB'nin yatırım ve altyapı taleplerinin ilgili mercilere aktarılması amacıyla Doğan'ın öncülüğünde bakanlıklara ortak ziyaret gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı. Görüşmede ayrıca OSB genişleme sahasının altyapı çalışmaları, imar revizyon süreci, OSB kreşi, meslek yüksekokulu, doğal gaz bağlantısı ve arıtma tesisinin son durumu ele alındı.

Biga TSO Başkanı Doğan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarette Biga OSB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bayram Demir, yönetim kurulu üyeleri Ali Aydın, İlhan Yazgan, Cabir Kaşdemir ve OSB Bölge Müdürü Zeynep Mutlu ile Biga TSO Meclis Başkan Yardımcıları Beyhan Var ve Serkan Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Ergin Sezen, Görkem Deniz, Serdinç Gündüz, Erhan Baş, İlhan Karapınar ve Genel Sekreter Dilay Şen Bitirim hazır bulundu.

Kaynak: AA
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