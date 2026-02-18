Oregon'dan, Hırvatistan ve Norveç'te maliyet avantajı yaratacak adım

OREGON Teknoloji, Norveç ve Avrupa Birliği (AB) çıkışlı taşımalar için gümrük süreçlerini hızlandırdığını duyurdu. Bu hatlarda geliştirilen entegrasyon ve iş birliği modelleriyle maliyet ile zaman avantajı sağlandığı bildirildi. Oregon Teknoloji Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kıyak, "Hedefimiz, Türkiye'nin dış ticaret altyapısına değer katmak ve bulunduğumuz bölgelerde ekonomik katkı sağlamak" dedi.

Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş. AB ihracat beyannamelerinin kapanmamasından kaynaklanan sorunları ve ilave maliyetleri ortadan kaldırmak amacıyla, müşterilerden gelen talepler doğrultusunda sistemini Hırvatistan gümrükleriyle entegre ettiğini bildirdi. Böylece Avrupa'dan ithalat taşıması yapan müşterilerin, Oregon sistemi üzerinden doğrudan Hırvatistan gümrüklerine T2 beyanı sunabildiği kaydedildi.

Operasyonel süreçlerini müşteri taleplerine göre şekillendirdiğini belirten şirket, iş ortağı Erman Nakliyat'ın Norveç çıkışlı sevkiyatlarda T1 transit beyanı oluşturulması yönündeki talebi üzerine Norveç'te bir iş birliği modeli geliştirerek bu hattı aktif hale getirdiğini dile getirdi. Oregon artık Norveç menşeli yükler için doğrudan Türkiye varışlı T1 beyanı ile düzenleyebildiğini ifade etti. Böylece müşterilerin, Avrupa'nın kuzeyinden güneydoğusuna uzanan transit koridor çözümünden, güzergah ülkelerinde herhangi bir ek işleme gerek duymadan faydalanabildiği aktarıldı.

'MÜŞTERİ TALEPLERİNE PARALEL KAPASİTEYİ ARTIRDIK'

Oregon Teknoloji Hizmetleri A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Kıyak, 2025 yılında Çatalca ve Kapıkule'de faaliyete geçirdikleri İzinli Gönderici tesislerinde öngörülerin çok üzerinde taleple karşılaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"İş ortaklarımızdan ve müşterilerimizden gelen güçlü ilgi doğrultusunda ekibimizi ve altyapımızı güçlendirerek büyüme ivmemizi sürdürüyoruz. Bu talep, sunduğumuz hizmet modelinin sektörün gerçek bir ihtiyacını karşıladığının en somut göstergesi. Bu doğrultuda ekiplerimizi güçlendirerek istihdam kapasitemizi artırdık ve artırmaya devam edeceğiz. Hedefimiz, Türkiye'nin dış ticaret altyapısına değer katarken bulunduğumuz bölgelerde de ekonomik katkı sağlamak."

GÜMRÜK İŞLEMLERİ 45 DAKİKADA TAMAMLANIYOR

2025 yılının nisan ayında İstanbul Çatalca'da, kasım ayında ise Edirne Kapıkule'de hizmete açılan tesislerin, ihracatçılara gümrük işlemlerini ortalama 45 dakikada tamamlama imkanı sunduğu kaydedildi. Yeşil Mühür uygulaması, dijital beyanname süreçleri ve sürücü odaklı sosyal donatılarıyla tesislerin, açıldıkları günden bu yana yoğun bir operasyonel tempoya sahip olduğu bildirildi.

