Ordu Valisi Tuncay Sonel, Halk Günü Toplantısında Vatandaşları Dinliyor

Ordu Valisi Tuncay Sonel, her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği 'halk günü' toplantısında, kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşları dinleyerek, talepleri çözüme kavuşturuyor. Yapılan halk günü toplantısına katılan 493 vatandaşı dinleyerek sorunlarını not alan Vali Sonel, başta sosyal yardımlar olmak üzere iş, sağlık, eğitim, yol taleplerini yerine getirerek, gerekli gördüğü hususlarda ise ilgili kurum müdürlerine talimat verdi. Her halk gününde olduğu gibi deprem bölgesinden gelen vatandaşlar ile yetim öksüz, engeli olan, yaşlı, çocuklu olan aileler ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşları bekletmemeye özen gösteren Vali Tuncay Sonel, devletin sıcaklığını ve şefkatini insanlara her zaman göstermeye gayret ettiklerini söyledi. Vali Sonel, 'Devletimizin imkanları ve hayırsever dostlarımızın katkıları ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza alışveriş kartları, nakdi yardım, sağlık yardımı, tedavi masrafları başta olmak üzere halk gününe katılan insanlarımıza tüm yardımları yapıyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Hayırsever dostlarımızın sayısını artırsın' dedi. Toplantıya katılan ve 15 yıldır işitme sorunu yaşayan 67 yaşındaki Pembe Erbaş, işitme cihaz alınması ve tedavisinin yapılmasına imkan sağlandığı için Vali Sonel'e teşekkürlerini iletti. - ORDU