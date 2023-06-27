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Ordu Şehitliği Ziyareti

Ordu Şehitliği Ziyareti

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Ordu Valisi Tuncay Sonel ile protokol üyeleri, Ordu şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı. Valiliğin düzenlediği Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında, Ordu şehitliği ziyaret edildi. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve dua edilen program, şehitlerin kabirlerine Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol mensupları tarafından karanfil bırakılmasıyla devam etti. Vali Sonel, programa katılan şehit ailelerinin bayramını kutladı. Şehit aileleri ve yakınlarıyla sohbet eden Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel ile protokol üyeleri, Ordu şehitliğini ziyaret ederek, kabirlere karanfil bıraktı.

Valiliğin düzenlediği Kurban Bayramı ziyaret ve kutlama programı kapsamında, Ordu şehitliği ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan ve dua edilen program, şehitlerin kabirlerine Vali Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ve protokol mensupları tarafından karanfil bırakılmasıyla devam etti.

Vali Sonel, programa katılan şehit ailelerinin bayramını kutladı.

Şehit aileleri ve yakınlarıyla sohbet eden Sonel, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Kurban Bayramı Ordu Valiliği Tuncay Sonel Güncel Haberler

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