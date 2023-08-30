ORDU'DA ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

ORDU'da 30 Ağustos Zafer Bayramı, düzenlenen törenlerle kutlandı.

Ordu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları, sabah kent meydanındaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başladı. Ardından Ordu Valisi Muammer Erol makamında kutlamaları kabul etti. Kutlamalar, Tayfun Gürsoy Parkı'nda düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kutlamada, günün önemini belirten konuşma yapıldı. Şiirler okundu. Program, belediye bando eşliğinde tören geçişi ile sona erdi.

Öte yandan, şehitler için İbrahim Atik Paşa Camii'nde mevlid-i şerif okundu.