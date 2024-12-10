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Ordu'da Tarım ve Ulaşım İçin İki Yeni Proje

Ordu'da Tarım ve Ulaşım İçin İki Yeni Proje
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Ordu'da kivi boylama ve paketleme tesisi ile yol onarım projeleri için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, bu yatırımların bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirtti.

Ordu'da, tarım ve ulaşıma yönelik iki yeni yatırım için protokol imza töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin arasında, kivi boylama ve paketleme tesisi ile Samsun il sınırı-Çaldırı mevkisi (Akkuş) arasındaki yol onarım ve beton kaplama çalışmasının hayata geçirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

Güler, makamındaki törende, yapılacak çalışmaların bölge ekonomisine ve vatandaşların yaşam kalitesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Kent ekonomisini güçlendirmek, üreticileri desteklemek ve vatandaşların refahını artırmak için çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini belirten Güler, bu vesileyle projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür etti, hayırlı olmasını diledi.

Ordu'nun, Türkiye'nin kivi üretiminde öncü illeri arasında olduğuna dikkati çeken Güler, şu değerlendirmede bulundu:

"Buna rağmen üreticilerimizin ürünlerini piyasaya sunarken yaşadığı boylama ve paketleme sorunları nedeniyle ciddi zorluklar yaşıyordu. Kivi boylama ve paketleme tesisi ile hasat edilen ürünlerin kalite standartlarına uygun olarak boylanması ve paketlenmesi sağlanacak. Bu proje başta küçük ve orta ölçekli üreticilerimiz olmak üzere tüm kivi üreticilerimize büyük bir destek sunacak. Üreticilerimizin ekonomik kayıplarının önüne geçilecek, ürün kalitesi artacak ve rekabet gücümüz yükselecek."

Güler, ulaşım altyapısını geliştirmek ve bölgenin turizm potansiyelini artırmaya yönelik planlanan Samsun il sınırı-Çaldırı mevkisi (Akkuş) arasındaki yol onarım ve beton kaplama çalışmasına ilişkin de şunları kaydetti:

"Çalışma kapsamında 3,20 kilometrelik yol onarılacak ve betonla kaplanacak. Ayrıca 800 metreküp taş istinat duvarı, yol hendek kanalları, yağmur suyu geçişleri ve diğer altyapı çalışmaları tamamlanacak. Yeşil yol projesiyle uyumlu olan bu çalışma hem bölgedeki ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirecek hem de bölgenin turizm potansiyelini artırarak ekonomik büyümeye katkı sağlayacaktır."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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