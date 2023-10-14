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Ordu'da Oto Hırsızlığı Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı

Ordu'nun Perşembe ilçesinde aynı gün içinde çalınan iki otomobilin hırsızları olan B.Y. ve İ.B. isimli zanlılar, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlıların daha önce de suç kayıtları bulunduğu belirtildi.