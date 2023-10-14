Ordu'da Oto Hırsızlığı Yapan 2 Zanlı Gözaltına Alındı
- Güncelleme:
Güncel Haberler
Ordu'nun Perşembe ilçesinde aynı gün içinde çalınan iki otomobilin hırsızları olan B.Y. ve İ.B. isimli zanlılar, Jandarma Suç Araştırma Timleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Zanlıların daha önce de suç kayıtları bulunduğu belirtildi.
Ordu'nun Perşembe ilçesinde oto hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Medresönü Mahallesi ile Düz Mahalle'de aynı gün iki otomobilin çalınması üzerine İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri çalışma başlattı.
Araçları çalan şüphelilerin B.Y. ile İ.B. olduğu belirlendi.
Daha önce farklı suçlardan da sabıkası bulunan zanlılar gözaltına alındı.
Çalınan otomobiller sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Güncel