Ordu'da meslek lisesi öğrencileri hünerlerini sergiledi - Haberler

Ordu'da, Avrupa Mesleki Beceriler Haftası ve Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında mesleki eğitim fuarı açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Fatih Vargeloğlu, Tayfun Gürsoy Parkı'ndaki fuarın açılışında yaptığı konuşmada, mesleki eğitimin, insan kaynağının geliştirilmesi ve ülkenin ekonomik kalkınmasında en önemli enstrümanlardan biri olduğunu söyledi.

Nitelikli elemanların bilgi ve becerisinin ekonomik başarının temeli olduğunu vurgulayan Vargeloğlu, "Meslek eğitimi özellikle iki amaca yöneliktir. Bir tarafta gençlerimize başarılı bir meslek yolu hazırlamak, diğer yandan da ekonomiye vasıflı eleman yetiştirmektir." dedi.

Vargeloğlu, geleceğin teminatı gençlerin ilgi ve kabiliyetlerini geliştirecek bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlıkları kazandırmak suretiyle hayata hazırlanmasında, ülkenin kalkınmasının en önemli hususu haline gelen mesleki eğitimin öneminin çok büyük olduğunu ifade etti.

Konuşmanın ardından açılışı yapılan fuar, Vali Tuncay Sonel ile diğer protokol üyelerince gezildi.

Hurda araçların yenilenmiş halleri ilgi gördü

Fuarda, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin, "Çiçek Abbas" filminden esinlenerek hurdadan yenilediği minibüs ilgi gördü.

Ayrıca Altınordu Mesleki Eğitim Merkezinde eğitim gören öğrencilerin de hurda aracı dönüştürdükleri spor otomobil dikkati çekti. Her iki araç için öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Vali Sonel, spor otomobili alanda kısa süre kullandı.

Program çerçevesinde 8 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, çeşitli alanlardaki etkinlik ve atölye çalışmalarını uygulamalı tanıttı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası çerçevesinde, okullar tarafından hazırlanan Türk mutfağına özgü lezzetler de katılımcılara ikram edildi.

Fuar, 27 Mayıs cuma günü sona erecek.