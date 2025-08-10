Ordu'da Fındık Hasadı İçin Yerli İşçilerin Desteği

Ordu'da, "Fındık Dalda, Aklın İşçide Kalmasın Projesi" kapsamında bahçelerde fındık hasadına devam ediliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, fındık üreticileri ile yerli işçileri buluşturan proje, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in öncülüğünde 6 yıl önce hayata geçirildi.

Proje ile üreticilerin yerli işçi bulma ihtiyacı ile fındık toplayarak gelir elde etmek isteyenlere çalışma fırsatı sunuluyor.

Proje kapsamında Alican Tosun öncülüğünde Perşembe ilçesi Neneli Mahallesi'nde üretici Yüksel Aydın'ın bahçesine giden ekip, bu yılın hasadını gerçekleştirdi.

Bahçe sahibi Aydın, bu yıl fındık hasadını Büyükşehir Belediyesi aracılığıyla gelen işçiler ile yaptığını belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesinin sayesinde işçilere ulaştıklarını aktaran Aydın, "Projeden de işçilerimizden de oldukça memnunuz. İşi bilen kişiler. Güzel fındık topluyorlar. Bu projede emeği olan herkese çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Belediyenin iştirak şirketi ORTAR A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser ise proje kapsamında bahçe sahipleri ile işçileri bir araya getirdiklerini vurguladı.

Eser, bahçesinde fındık toplatmak isteyen bahçe sahibinin işçi bulamadığı için kurumlarına başvurduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bahçe sahipleri korkmadan planlama yapabiliyorlar. İşçiler de aynı şekilde havaların elverişsiz olduğunda veyahut başka bir sebeple boş kaldıklarında başka bahçelere yönlendiriliyorlar. Yerli işçileri daha çok kullandığımız takdirde Ordu'nun parası Ordu'da kalıyor. Yine bu proje kapsamında patpatı, patozu, olanları da üreticilerle buluşturuyoruz. Harman işleri için üreticilerimize imkan sağlıyoruz."

Öte yandan, projeden 5 yıllık sürede 10 bini aşkın işçi ile 3 binin üzerinde bahçe sahibinin yararlandığı kaydedildi.