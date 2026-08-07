Haberler

Ordu'da erken fındık hasadı başladı

Ordu'da erken fındık hasadı başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ordu'nun sahil kesiminde fındık üreticileri, hasat başlangıç tarihi olarak açıklanan 10 Ağustos'tan önce erken olgunlaşan ürünü toplamaya başladı.

Ordu'nun sahil kesiminde fındık üreticileri, hasat başlangıç tarihi olarak açıklanan 10 Ağustos'tan önce erken olgunlaşan ürünü toplamaya başladı.

Altınordu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bazı üreticiler fındığı kendi imkanlarıyla toplarken bazıları da mevsimlik tarım işçisi tutuyor.

Sabah erken saatlerde bahçelerine giden üreticiler gün boyunca topladıkları fındıkları çuvallara dolduruyor. Fındık daha sonra tarım araçlarıyla kuruması için harmana taşınıyor.

Üretici Osman Karacan, AA muhabirine, fındık hasadına büyük bir heyecanla başladıklarını, sıcak havaya rağmen hasada devam ettiklerini söyledi.

Fındık rekoltesinin geçen sezona göre iyi olduğunu ifade eden Karacan, "Sabah saat 08.00'de başladığımız hasada akşam 17.00'ye kadar devam ediyoruz. Hasat çok güzel geçiyor." dedi.

Berke Elmas ise, "Fındık sezonumuz çok şükür başladı. Hava şartları fındık hasadı için oldukça uygun. Karadenizli üreticilerin geçim kaynaklarından birisi de fındık. Biz de mahsulümüze sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

Yaklaşık 1 ay süreyle hasada devam edeceklerini dile getiren Melek Atasever de "Fındık bizim için önemli. 11 ay bakımını yaptığımız bahçelerimizi şimdi hasat ediyoruz." ifadesini kullandı.

Fındığın son günlerde hava sıcaklarının yükselmesiyle yeterli olgunluğa ulaştığını ifade eden Fahrettin Demir ise, "Biz de bunun üzerine hasada başladık. Tüm üreticilere yeni sezon hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Terörsüz Türkiye yasası TBMM Adalet Komisyonu’na geldi

Terörsüz Türkiye yasası komisyonda! Toplantı öncesi gerginlik çıktı
ABD'den beklenen veri geldi, altın uçuşa geçti

Piyasalar karıştı! Sürpriz veri sonrası altın uçuşa geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var

Son anketten ezber bozan sonuçlar! İki partinin tarihi oy kaybı var
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
'Yeni Nesil Suç Örgütleri'ne 4 ilde eş zamanlı baskın! 32 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde dev operasyon! Örgütün işlemediği suç yok
Kavak Yelleri'nin Osman amcası Erol Aksoy'un son hali ortaya çıktı: O da bakımevinde yaşıyor

Kavak Yelleri'nin Osman Amca'sıydı: Son hali ortaya çıktı

Türk ev tekstili devi Rusya'dan çekiliyor! Tüm mağazalarını kapatacak

Türkiye'nin ünlü markasından radikal karar! Tüm mağazalarını kapatıyor