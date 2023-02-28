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Ordu'da evin üzerine düşen kar kütlesi hasara neden oldu

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Ordu'da evin üzerine düşen kar kütlesi hasara neden oldu

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, evin üzerine düşen kar kütlesi hasara yol açtı.

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, evin üzerine düşen kar kütlesi hasara yol açtı.

Ordu'da aralıklarla kar yağışı devam ederken, Kabadüz ilçesine bağlı Musakırık Mahallesi Sinanlı Obası'nda, bir evin üzerine dağlık bölgeden kar kütlesi düştü. Boş olan evde hasar meydana geldi. Yoldan geçen bir kişi, evin duvarlarının yıkıldığını fark ederek durumu belediyeye bildirdi. Belediye ekipleri, karla kaplı yolun açılarak eve ulaşılması için bölgede çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kabadüz Ordu Güncel Haberler

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