Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı Yapıldı
Ordu Büyükşehir Belediyesi, başkan Mehmet Hilmi Güler'in başkanlığında gerçekleştirilen meclis toplantısında, belediyenin faaliyetleri, afetlere yönelik önlemler ve fındık fiyatları gibi önemli konuları ele aldı. Güler, Ordu'nun ekonomik durumunu olumlu bulduğunu belirtti.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler başkanlığındaki toplantıda, belediyenin çalışmaları değerlendirildi.

Son günlerde meydana gelen yangın ve depremlerin üzüntüsünü yaşadıklarını belirten Güler, bu konularda alınacak önlemlerin önemine dikkati çekti.

Güler, yaptıkları göletlerin aynı zamanda yangın söndürmek için birer su kaynağı görevi göreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Büyük afetlerden bir tanesi de kuraklık. O nedenle su konusunda yaptığımız bu çalışmaları son derece önemsiyoruz. Ordu, Topçam Barajı dahil olmak üzere diğer kaynaklarıyla ilerde yaşanabilir illerden birisi olma yolunda. Heyelana yönelik çalışmalarımız da sürüyor. Yangın konusunda da otellerin durumu, imar durumu önemli. Müteahhitlerin iş hassasiyeti önemli. Hala bu dönemde bazı konutların iskan raporunun alınmaması çok önemli. Bu dönemde bu hassasiyetin özellikle gösterilmesi gerekiyor. Çünkü can emniyeti açısından ve kullandığı suyun şantiye suyu olması açısından bu duruma dikkat edilmesi lazım."

Fındık fiyatlarına ilişkin de Güler, "Aşağı yukarı 5 dolar. Bugüne kadar olmayan bir rakam. Burada sizlerle birlikte hem kokarca konusunda hem Rekabet Kuruluna başvurup buradaki fındığın gerçek değerine ulaşması konusunda aldığımız kararlar son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Klasik belediyeciliğin dışında bir belediyecilik ortaya koyduklarını belirten Güler, Ordu'nun altın dönemini yaşadığını, çalışmaların hassasiyetle devam ettiğini anlattı.

Güler, borçları büyük ölçüde ödediklerine işaret ederek, "Aslında yaptıklarımızla mukayese ettiğimizde 28 milyar liralık yatırım yapmışız. Bunun yanı sıra mal sahibiyiz. Şu anda biz artı durumdayız. Ekonomimiz gayet iyi. Çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde de sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

