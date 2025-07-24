Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İhalesi Sonuçlandı

Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi Altyapı İhalesi Sonuçlandı
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Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi için altyapı ihalesini tamamladıklarını duyurdu. Yatırım sürecine katkıda bulunan tüm yetkililere teşekkür etti.

Ordu Ticaret ve Sanayi Odası (OTSO) Başkanı Adil Levent Karlıbel, Ordu 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) için altyapı ihalesini sonuçlandırdıklarını bildirdi.

OTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, Karlıbel, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ve Organize Sanayi Müdürü Mustafa Poyraz'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen Ordu 2. OSB altyapı ihalesine katıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karlıbel, mutlu sona ulaştıklarını belirterek, "2 yılı aşkın bir süredir üzerinde titizlikle durduğumuz ve tüm gayretimizle çabaladığımız Ordu 2.'nci Organize Sanayi Bölgesi için altyapı ihalemizi sonuçlandırdık." ifadesini kullandı.

Karlıbel, ihalenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu zorlu süreçte yatırıma alınmasından kaynak yaratılmasına ve ihale günü belirlenmesine kadar büyük desteklerini gördüğümüz milletvekilimiz sayın Prof. Dr. Mahmut Özer başta olmak üzere Ordu Valimiz sayın Muammer Erol'a ve istimlak sürecini yürüten her konuda destekçimiz Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler ve nezdinde emlak istimlak daire müdür ve personeline, 2.'nci organize sanayi çalışanlarımıza teşekkür ediyor, ilimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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