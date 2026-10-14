OPEC 2026 küresel petrol talebi artış tahminini günlük 200 bin varile indirdi

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VİYANA, 14 Ekim (Xinhua) -- Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), küresel petrol talebinin 2026 yılında bir önceki yıla göre günlük 200.000 varil artmasının beklendiğini açıkladı.

Örgüt, salı günü yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, eylül ayı tahminlerini aşağı yönlü revize etmiş oldu.

Rapora göre, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelerde petrol talebinin 2026 yılında bir önceki yıla göre günlük yaklaşık 200.000 varil azalması, OECD dışı ülkelerde ise günlük yaklaşık 400.000 varil artması bekleniyor.

OPEC, eylül ayında yayımladığı raporda, 2026 yılı küresel petrol talebinin bir önceki yıla göre günlük 400.000 varil artacağını öngörmüştü.

Örgüt, 2026 yılına ilişkin tahminini düşürmesine rağmen 2027 yılı için küresel petrol talebindeki artış beklentisini günlük 2,4 milyon varilden yaklaşık 2,6 milyon varile yükseltti.

Salı günkü rapora göre, bu yukarı yönlü revizyonda hem OECD üyesi hem de OECD dışı ülkelerde petrol talebinin artacağına yönelik beklentiler etkili oldu.

Raporda, "Petrol talebindeki artış 2026 yılında beklendiği gibi yavaşlayacak. Gelecek yıl ise petrol stoklarının büyük ölçüde yeniden doldurulması ihtiyacı talebi daha da destekleyecek" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Xinhua