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Kanada'dan Elon Musk'a 'Trump' darbesi! Milyonluk sözleşmeden oldu

Kanada'dan Elon Musk'a 'Trump' darbesi! Milyonluk sözleşmeden oldu
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Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, Trump yönetiminin Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirmesinin ardından ABD'li iş insanı Elon Musk'a ait SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink ile yaptığı 100 milyon dolarlık sözleşmeyi iptal edeceğini açıkladı.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, ABD'nin Kanada ürünlerine yüzde 25 gümrük vergisi getirdiğini duyurmasının ardından bu karara tepki gösterdi.

Kanada'dan Elon Musk'a 'Trump' darbesi! 100 milyonluk sözleşmeden oldu

100 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞMEYİ YIRTIP ATTILAR

Ontario'nun ekonomiye zarar verecek kişilerle iş birliği yapmayacağını belirten Ford, Kasım 2024'te ABD'li milyarder Elon Musk'a ait SpaceX'in uydu internet sistemi Starlink ile imzaladıkları 100 milyon dolarlık sözleşmeyi "yırtıp atacaklarını" bildirdi.

"TEK SUÇLUSU TRUMP"

Ford, Ontario'da Amerikan şirketlerinin eyalet ihalelerine girmesinin yasaklanacağını vurgulayarak, ABD'li şirketlerdeki yeni gelir kaybının "tek suçlusu" olarak ABD Başkanı Donald Trump'ı gösterdi. Ford, "ABD ile olan bu kavgayı Kanada başlatmadı, ama kazanmaya hazır olduğumuza inansanız iyi edersiniz." vurgusu yaptı.

Kanada'dan Elon Musk'a 'Trump' darbesi! 100 milyonluk sözleşmeden oldu

NE OLMUŞTU?

ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise misilleme olarak ABD'den yapılan 155 milyar Kanada doları değerindeki ithalata yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını, bu tarifelerin 30 milyar Kanada doları değerindeki mallar için salı gününden itibaren, 125 milyar Kanada doları değerindeki mallar için ise 21 gün içinde yürürlüğe gireceğini aktarmıştı.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
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