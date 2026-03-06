Ömer Fethi Gürer: "Vatandaşın Kapı Önünde Duran Arabası Vergi Dairesinin Bir Şubesi Gibi Çalışıyor"

(ANKARA) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, araç sahiplerinin sırtındaki mali yükü hesaplayarak iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi. Gürer, "Vatandaşın kapısının önünde duran arabası artık bir ulaşım aracı değil, vergi dairesinin bir şubesi gibi çalışıyor. Araban mı var, derdin var" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı açıklamada, kasko ve trafik sigortasındaki artışların asgari ücretli ve emekli için karşılanması zor bir boyuta ulaştığını belirtti. Gürer, "Daha araç yola çıkmadan, sadece kağıt üzerinde aracınızı güvenceye almanın bedeli asgari ücretin iki katını aşmış durumda. Bu rakamlarla vatandaş aracını nasıl sigortalasın, nasıl güvenle trafiğe çıksın? Artık vatandaş kasko yaptırmakta zorlanıyor, trafik sigortası ile durumu idare etmeye çalışıyor" ifadesini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarının ulaştığı seviyelere de değinen Gürer, mazotun litre fiyatının 61 TL'yi geçmesinden sonra savaş gerekçesi ile yeni zamların da beklendiğini belirtti. Bunun sadece araç sahiplerini değil, iğneden ipliğe her şeyi etkilediğini ve zamların katlanacağını da hatırlatan Gürer, "Çiftçimiz tarlasını sürmekte zorlanıyor, nakliyecimiz kontak çevirmekte zorlanıyor. Mazotun 61 lira olduğu yerde yeni zamlar da beklenirken traktörde, otomobilde, tır ve otobüste depoyu doldurmak da, kazanç sağlamak da zorlaşıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gürer, "Garanti kapsamındaki bir otomobilde rutin servis ücretleri, yalnızca bir yağ değişimi ile dahi 22 bin TL'yi geçti. Yıllık toplam bakım ücreti ve diğer giderler neredeyse eski Türkiye'de bir otomobil fiyatına ulaşacak biçimde arttı. Yetkili servis ile sanayi özel servis arasındaki bakım ücretleri farkı da dikkati çekici şekilde açıldı. Bu nedenle sürücüler, araçları garanti kapsamında olsa bile yetkili servise gitmeyi düşünür hale geldi. Yetkili servis bakım ücretleri de bu bağlamda denetlenmelidir" dedi.

Gürer, "Bu veriler gösteriyor ki Türkiye'de otomobil sahibi olmak artık lüksün de ötesinde bir duruma gelmiştir. AKP iktidarı; vatandaşı yürümeye, çiftçiyi kara sabana doğru sürüklemektedir. ÖTV, KDV ve artan sigorta primleri ile servis ücretleri derhal makul seviyelere çekilmeli; araç muayenesi gibi zorunlu hizmetlerden elde edilen kar sınırlandırılmalıdır. Vatandaşın kapısının önünde duran arabası artık bir ulaşım aracı değil, vergi dairesinin bir şubesi gibi çalışıyor. Araban mı var, derdin var" ifadelerini kullandı.

