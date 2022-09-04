Ömer Fethi Gürer: Fabrikaların Yüksek Fiyata Şeker Satmasının Önüne Geçilmeli. Aksi Takdirde Vatandaş, Önümüzdeki Yıl, Bugün Verdiği Paranın İki...

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şekerdeki fahiş fiyat artışını Meclis gündemine taşıdı. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin neden olumsuz sonuç verdiği sordu. Kirişci ise özelleştirilen fabrikalarda tam kapasite ile üretim yapıldığı, üretici haklarının da garanti altına alındığı yönünde yanıt verdi. Kirişci’nin yanıtını değerlendiren Gürer, “Şeker fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için ithalat çare değil. Fabrikaların yüksek fiyata şeker satmasının önüne geçilmelidir. Aksi takdirde vatandaş, önümüzdeki yıl, bugün şekere verdiği paranın iki katına şeker alır” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, şekerdeki fahiş fiyat artışını Meclis gündemine taşıdı. Gürer, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'ye şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin neden olumsuz sonuç verdiği sordu. Kirişci ise özelleştirilen fabrikalarda tam kapasite ile üretim yapıldığı, üretici haklarının da garanti altına alındığı yönünde yanıt verdi. Kirişci'nin yanıtını değerlendiren Gürer, "Şeker fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için ithalat çare değil. Fabrikaların yüksek fiyata şeker satmasının önüne geçilmelidir. Aksi takdirde vatandaş, önümüzdeki yıl, bugün şekere verdiği paranın iki katına şeker alır" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Vahit Kirişci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği soru önergesinde, TÜRKŞEKER'e ait 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesine ilişkin ihalelerinin 2018 yılında yapıldığını, 4 ihalenin iptal edildiğini ve 10 fabrikanın özelleştirme yoluyla satıldığını anımsattı.

Şeker fabrikalarının, pancar çiftçisi ve fabrika çalışanlarının mağdur edilmeyeceği, sektörün rekabetçi bir yapıyla varlığının sürdürülmesinin sağlanacağı, üretici ve pancar üretiminin korunacağı, çalışanların iş güvenliğinin sağlanacağı vaadiyle özelleştirildiğini gibi belirten Gürer, Bakan Kirişci'ye, "Özelleştirmede öngörülen hedefler neden tam aksi sonuç vermiştir? Özelleştirme için gerçekçi değerlendirme ve araştırma yapmadan oluşan sonucun doğmasına vesile olan bürokratlar hakkında bir inceleme başlatılmış mıdır" diye sordu.

BAKAN KİRİŞCİ: ÜRETİCİ HAKLARI GARANTİDE

Bakan Kirişci, Gürer'e verdiği yanıtta, 2018 yılında özelleştirilen şeker fabrikalarında tam kapasite ile üretim yapıldığını, imzalanan varlık sözleşmeleri ile beş pazarlama yılı boyunca şeker üretimi ve üretici haklarının garanti altına alındığını vurguladı.

Kirişci, toplam şeker kotasının, Şeker Kotalarının Düzenlenmesi ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik'in 5. maddesi çerçevesinde; yurt içi şeker talebi, yurt içi şeker satış miktarı, ülke şeker üretim kapasitesi, şeker stok durumu, nüfus artışı, dış ticaret bilgileri ve şeker tüketimini etkileyen diğer unsurlar dikkate alınarak belirlendiğini aktardı.

Bakan Kirişci, şeker piyasasında şeker arzını artırmak, fiyat dengelenmesine katkı sağlamak ve stokçuluk faaliyetlerine karşı önlem almak için inceleme ve denetleme faaliyetleri yürütüldüğünü, gerekli tedbirlerin alındığını belirtti.

"VATANDAŞ, ÖNÜMÜZDEKİ YIL, BUGÜN VERDİĞİ PARANIN İKİ KATINA ŞEKER ALACAK"

Ömer Fethi Gürer, bugün yaptığı açıklamada, Kirişci'nin yanıtını değerlendirdi. Gürer, şunları söyledi:

"Fabrikalar özelleştirilirken Özelleştirme İdaresi, yapılan işlemle şeker fabrikalarının daha modern tesislere dönüşeceği, verimin artacağı, rekabetin artacağı, şekerin ucuzlayacağı ve şeker fabrikalarında çalışan işçilerin daha çok gelir sağlayacağı yönünde rapor hazırlamıştı. 10 şeker fabrikası satıldı. Fabrikaların satılmasından sonra şeker ucuzlamadı, fahiş fiyatlara eren kilo fiyatlarıyla vatandaşa ulaşmaya başladı… Böyle giderse şekere dar gelirli erişimi de sorun olacak. TÜRKŞEKER şekerin kilosunu 17 liradan satarken özel fabrikalar 30 liraya kadar şeker satabiliyor. Olan vatandaşa oluyor. Ayrıca şeker fiyatları katlandığı için sanayide şekerden mamul her ürünün fiyatı da artar. Şeker fiyatlarındaki yükselişin önüne geçmek için ithalat çare değil, fabrikaların yüksek fiyata şeker satmasının önüne geçilmelidir. Aksi takdirde vatandaş, önümüzdeki yıl, bugün şekere verdiği paranın iki katına şeker alır."

Özelleşen fabrikaların şeker fiyatını bir yılda 5,70 kuruştan 25 TL'nin üzerine çıkardığını, 22 yıl sonra şekerde ithal kararı alındığını hatırlatan Gürer, "Bu yıl, Mayıs 2022 bitkisel üretim tahminine göre TÜİK, 19 milyon ton şeker pancarı üretileceğini tahmin ediyor. 2020 yılında 93 bin 812 olan çiftçi sayısı, Bakanın farklı bir soruma verdiği yanıtta 78 bin 755 şeker pancarı üreticisi düşmüş durumda" dedi.