Olympos Teleferik, Avrupa Standartlarında Güvenlik Raporu'nu Üçüncü Kez Aldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde 2365 rakımlı Tahtalı Dağı zirvesinde hizmet veren Olympos Teleferik'in, 3'üncü kez "Avrupa Standartlarında Güvenlik Raporu" aldığı bildirildi.

İşletmeden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği tarafından teleferik denetimleri yapmak üzere sertifikalandırılan uluslararası bağımsız denetim kuruluşu Seilbahnbüro Schupfer tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimden başarıyla geçildiği belirtildi.

Açıklamada, düzenli yıllık bakımların yanı sıra gönüllü bağımsız denetimlerle de tesisin misafirlerine en yüksek güvenlik standartlarını sunmaya devam ettiği vurgulandı.

Denetçi kuruluş tarafından halat, halat bağlantıları, sürüş, fren, mekanik cihaz, kabin, elektrik ve kurtarma ekipmanlarında kontroller yapıldığı aktarılan açıklamada, tüm sistemlerin Avrupa Birliği standartlarına tam uyum sağladığının belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Olympos Teleferik Teknik Süpervizörü Roland Streule, denetimlerin yalnızca yasal zorunluluklarla sınırlı olmadığının altını çizdi.

Standart teleferik denetimlerinin yanı sıra her 10 yılda bir bağımsız denetim firması Schupfer'i, gönüllü olarak tesislerine davet etiklerini ifade eden Streule, şunları kaydetti:

"İlk denetimimizi 2007'de tesisin inşaatı tamamlandıktan hemen sonra gerçekleştirdik ve Avrupa standartları raporunu aldık. 2017'de ikinci, bu yıl ise 2027'yi beklemeden üçüncü denetimi tamamladık. Memnuniyetle paylaşmak isterim ki denetimi gerçekleştiren teleferik teknolojisi uzman müfettişi Stefan Essl, 18 yıllık bir tesis olmamıza rağmen tüm kurulumun mükemmel durumda olduğunu ifade etti. Essl, denetimlerini gerçekleştirdiği İsviçre ve Avusturya tesisleri de dahil olmak üzere Olympos Teleferik'in en iyilerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, acil durum prosedürlerindeki çalışma hızı, personelin bilgi ve uygulama becerileri ile sistemlerin hızlı devreye girmesinin en yüksek standartlarda olduğunu özellikle dile getirdi."